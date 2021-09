Вакуум власти: новый политический кризис разразился на Гаити

В последние несколько дней новый политический кризис образовался на Гаити, после того как премьер-министр Ариэль Анри был обвинен в причастности к убийству бывшего президента Жовенеля Моиза. Последующие события еще больше усугубили ситуацию, вызванную серией трагедий, и усилили неопределенность, царившую в стране.

Очередной кризис начался после того, как 10 сентября генеральный прокурор Бедфорд Клод выступил с обвинениями в адрес временного премьер-министра Ариэля Анри и потребовал провести расследование по отношению к нему в качестве подозреваемого в убийстве Жовенеля Моиза. Клод написал судье, ответственному за дело по покушению на бывшего президента, призвав принять во внимание телефонные разговоры между Анри и Жозефом Феликсом Бадио, который находился в районе особняка Моиза в ночь его смерти. Бадио был уволен из государственного антикоррупционного агентства в мае и сейчас находится в бегах.

Гаитянский мобильный оператор Digicel подтвердил факт телефонного разговора между премьером и одним из предполагаемых убийц президента. Звонки состоялись в 04:03 и 04:20, спустя несколько часов после трагедии. При этом компания заявила, что не может предоставить запись разговора по причине отсутствия таких технологий.

Управление по защите граждан Гаити 11 сентября потребовало немедленной отставки Анри и начало расследование после вызова премьер-министра на допрос по делу об убийстве Жовенеля Моиза. При этом прокурор Бедфорд ранее призывал Анри к сотрудничеству с органами правосудия, однако глава правительства отверг все претензии.

Прокуратура 14 сентября возобновила требование у суда первой инстанции столицы Гаити провести расследование в отношении премьер-министра Ариэля Анри по обвинению в причастности к покушению на жизнь экс-президента Жовенеля Моиза. Также, по инициативе Бедфорда Клода, премьеру было запрещено покидать «национальную территорию воздушным, морским и сухопутным путем по причине серьезных обвинений в убийстве».

Еще 13 сентября Анри отправил в суд письмо, критикуя Бедфорда Клода за совершение «серьезного административного нарушения». Через день он приказал сместить с должности прокурора Клода, заменив его на нового кандидата. Вечером того же дня Анри отправил в отставку министра юстиции Рокфеллера Винсента. Прокурор Клод был поставлен под дополнительную защиту полиции после того, как получил угрозы смертью.

Вскоре в знак протеста свой пост покинул генеральный секретарь Совета министров Гаити Рональд Люберис. В письме политик осудил нежелание премьера сотрудничать с правоохранительными органами и выразил обеспокоенность по поводу возможного участия Анри в покушении на жизнь Моиза.

Люберис также отдал дань памяти президенту, заявив, что доверие с его стороны позволило генеральному секретарю выполнять свои функции с «достоинством» и «преданностью».

Одновременно на Гаити предпринимались попытки заполнения вакуума, образовавшегося после смерти президента. Основные политические силы страны во главе с Анри 12 сентября достигли соглашения о создании переходного «правительства единства» до проведения президентских выборов и конституционного референдума.

В документе предусматривается учреждение Совета министров во главе с премьером Анри, который также должен управлять карибским государством. При этом документ не предусматривает назначения временного президента до проведения выборов в 2023 году. Согласно соглашению, правительство должно разработать новый проект Конституции в 2022 году.

Еще 30 августа была создана «коалиция гражданского общества», в состав которой вошли 194 оппозиционные партии и другие организации с целью управлять страной в двухлетний переходный период. Однако 12 и 15 сентября на фоне скандала, связанного с Ариэлем Анри, была предпринята неудачная попытка назначить временным президентом председателя Сената Жозефа Ламбера. Политик стремился занять этот пост еще в июле, после убийства Моиза.

Данный шаг вызвал острую реакцию со стороны разных политических сил: перед зданием парламента Гаити раздались звуки выстрелов в знак протеста против назначения Ламбера. Видео, распространившиеся в социальных сетях, показывают, как вооруженные лица собрались перед законодательным органом.

Ламбер является одним из основных кандидатов на пост президента Гаити. Среди них — также вдова бывшего лидера страны Мартин Моиз, которая выразила намерение баллотироваться, добавив, что сначала должна позаботиться о семье.

Последние события отражают раскол внутри партии покойного президента «Тет Кале» в стране, которая недавно пережила разрушительное землетрясение и шторм «Грейс» накануне президентских и законодательных выборов. Некоторые члены организации поддерживают премьера Анри, назначенного Моизом 5 июля, а другие отворачиваются от «Тет Кале», что ведет к дальнейшей дестабилизации страны.

Попытка Ламбера является ярким примером такой тенденции: некогда союзник Моиза, он провозгласил себя временным президентом, получив поддержку небольшого количества однопартийцев.

При этом некоторые члены «Тет Кале» выступают резко против Анри, продолжая поддерживать кандидатуру главы МИД Клода Жозефа, который исполнял обязанности премьер-министра с 14 апреля по 20 июля 2021 года и президента с 7 по 20 июля. Изначально, после смерти Моиза, правительство США и так называемая Core Group поддержали именно Жозефа на посту премьера, однако после давления лоббистов Государственный департамент одобрил назначение Ариэля Анри.

Оппозиционеры также резко осуждают политику Анри, который ускоряет процесс приватизации стратегических гаитянских компаний, продавая их иностранному капиталу при поддержке Всемирного банка и USAID.

Core Group — международное объединение, состоящее из послов в Гаити Германии, Бразилии, Канады, Испании, США, Франции, Европейского союза и представителей Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации американских государств (ОАГ). Оно было создано в рамках резолюции Совета безопасности о формировании Миссии ООН по стабилизации в Гаити (MINUSTAH).

Сегодня группа опубликовала заявление, в котором одобрила действия, предпринимаемые премьер-министром, политическими деятелями и гражданским обществом Гаити, направленные на заключение консенсусного соглашения. Представители Core Group подчеркнули, что это позволит создать инклюзивное правительство и ускорить возврат к нормальному функционированию демократических институтов путем проведения выборов.

Everytime the Core Group shows up and opens their mouths they only create more enmity and confusion. It's time for the Core Group to stop intervening and leave #Haiti. #Haiti did not invite you and it's time for you to leave. https://t.co/yBNxc6kMqb