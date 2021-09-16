Вакуум власти: новый политический кризис разразился на Гаити

В последние несколько дней новый политический кризис образовался на Гаити, после того как премьер-министр Ариэль Анри был обвинен в причастности к убийству бывшего президента Жовенеля Моиза. Последующие события еще больше усугубили ситуацию, вызванную серией трагедий, и усилили неопределенность, царившую в стране.

Телефонный звонок

Очередной кризис начался после того, как 10 сентября генеральный прокурор Бедфорд Клод выступил с обвинениями в адрес временного премьер-министра Ариэля Анри и потребовал провести расследование по отношению к нему в качестве подозреваемого в убийстве Жовенеля Моиза. Клод написал судье, ответственному за дело по покушению на бывшего президента, призвав принять во внимание телефонные разговоры между Анри и Жозефом Феликсом Бадио, который находился в районе особняка Моиза в ночь его смерти. Бадио был уволен из государственного антикоррупционного агентства в мае и сейчас находится в бегах.

Гаитянский мобильный оператор Digicel подтвердил факт телефонного разговора между премьером и одним из предполагаемых убийц президента. Звонки состоялись в 04:03 и 04:20, спустя несколько часов после трагедии. При этом компания заявила, что не может предоставить запись разговора по причине отсутствия таких технологий.

Je me suis entretenu avec le Core Group cet après-midi. Ensemble, nous avons, entre autres, discuté de la situation générale du pays, du relèvement et de la reconstruction de la Péninsule Sud ravagée par le séisme du 14 août. #Haïti pic.twitter.com/5xKpAgJBf4 — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) September 15, 2021

Управление по защите граждан Гаити 11 сентября потребовало немедленной отставки Анри и начало расследование после вызова премьер-министра на допрос по делу об убийстве Жовенеля Моиза. При этом прокурор Бедфорд ранее призывал Анри к сотрудничеству с органами правосудия, однако глава правительства отверг все претензии.

Прокуратура 14 сентября возобновила требование у суда первой инстанции столицы Гаити провести расследование в отношении премьер-министра Ариэля Анри по обвинению в причастности к покушению на жизнь экс-президента Жовенеля Моиза. Также, по инициативе Бедфорда Клода, премьеру было запрещено покидать «национальную территорию воздушным, морским и сухопутным путем по причине серьезных обвинений в убийстве».

Tentative peu adroite d’obstruction. La justice suivra son cours. L’autorité de nomination est aussi l’autorité de révocation. Le parallélisme des formes est pourtant une notion basique en droit. Kenbe rèd komisè Bed-Ford. Si sa te ka panikew ou patap pran anganjman w pran yo! pic.twitter.com/iJzfjzrgUL — Renald Lubérice (@RenaldLuberice) September 14, 2021

Еще 13 сентября Анри отправил в суд письмо, критикуя Бедфорда Клода за совершение «серьезного административного нарушения». Через день он приказал сместить с должности прокурора Клода, заменив его на нового кандидата. Вечером того же дня Анри отправил в отставку министра юстиции Рокфеллера Винсента. Прокурор Клод был поставлен под дополнительную защиту полиции после того, как получил угрозы смертью.

Вскоре в знак протеста свой пост покинул генеральный секретарь Совета министров Гаити Рональд Люберис. В письме политик осудил нежелание премьера сотрудничать с правоохранительными органами и выразил обеспокоенность по поводу возможного участия Анри в покушении на жизнь Моиза.

Je n’entends pas coopérer avec une personne nommée par Jovenel Moïse, accusée dans son assassinat crapuleux. pic.twitter.com/B2vW2hMYOS — Renald Lubérice (@RenaldLuberice) September 15, 2021

Люберис также отдал дань памяти президенту, заявив, что доверие с его стороны позволило генеральному секретарю выполнять свои функции с «достоинством» и «преданностью».

«Власти Гаити должны привести к ответственности всех виновных. Это вопрос национальной чести. Я рассчитываю на независимость судебной ветви в раскрытии этого символического дела», — написал Люберис.

«Правительство единства»

Одновременно на Гаити предпринимались попытки заполнения вакуума, образовавшегося после смерти президента. Основные политические силы страны во главе с Анри 12 сентября достигли соглашения о создании переходного «правительства единства» до проведения президентских выборов и конституционного референдума.

В документе предусматривается учреждение Совета министров во главе с премьером Анри, который также должен управлять карибским государством. При этом документ не предусматривает назначения временного президента до проведения выборов в 2023 году. Согласно соглашению, правительство должно разработать новый проект Конституции в 2022 году.

twitter.com / @PrimatureHT

Еще 30 августа была создана «коалиция гражданского общества», в состав которой вошли 194 оппозиционные партии и другие организации с целью управлять страной в двухлетний переходный период. Однако 12 и 15 сентября на фоне скандала, связанного с Ариэлем Анри, была предпринята неудачная попытка назначить временным президентом председателя Сената Жозефа Ламбера. Политик стремился занять этот пост еще в июле, после убийства Моиза.

Данный шаг вызвал острую реакцию со стороны разных политических сил: перед зданием парламента Гаити раздались звуки выстрелов в знак протеста против назначения Ламбера. Видео, распространившиеся в социальных сетях, показывают, как вооруженные лица собрались перед законодательным органом.

«Через день после новости о приведении к присяге Ламбера рядом с парламентом Гаити можно было услышать звуки выстрелов», — написано на странице Passion Info Plus в Twitter.

Avec la signature de l’#Accord qui vise, entre autres, la reconstruction de la nation et le fonctionnement effectif de toutes les #institutions de la #République, c’est un grand pas qui vient d’être franchi dans l’intérêt collectif.

#Haïti pic.twitter.com/G0rYQAxPrQ — Primature de la République d’Haïti (@PrimatureHT) September 11, 2021

Ламбер является одним из основных кандидатов на пост президента Гаити. Среди них — также вдова бывшего лидера страны Мартин Моиз, которая выразила намерение баллотироваться, добавив, что сначала должна позаботиться о семье.

«Я хочу выдвинуть свою кандидатуру в качестве главы государства. Я не позволю, чтобы мечты президента погибли с ним. В Гаити предстоит сделать многое, в том числе из-за землетрясения», — заявила она.

Devan kay @josephlambertHT gen plizyè machin, moun ak vès. Pandan tan sa, zòn Palman an gen anpil tire apre nouvèl fin bay prezidan Sena a pral prete sèman pou vin prezidan pwovizwa peyi a. #PassionInfoPlus pic.twitter.com/jNpoXjG7pU — Passion Info Plus (@passioninfoplus) September 14, 2021Политический кризис

Последние события отражают раскол внутри партии покойного президента «Тет Кале» в стране, которая недавно пережила разрушительное землетрясение и шторм «Грейс» накануне президентских и законодательных выборов. Некоторые члены организации поддерживают премьера Анри, назначенного Моизом 5 июля, а другие отворачиваются от «Тет Кале», что ведет к дальнейшей дестабилизации страны.

Попытка Ламбера является ярким примером такой тенденции: некогда союзник Моиза, он провозгласил себя временным президентом, получив поддержку небольшого количества однопартийцев.

«Не знаю, как долго еще продлится политическая борьба. Все происходящее сбивает с толку. Нам придется подождать, чтобы увидеть, разрешится ли ситуация и выйдет ли Ариэль Анри победителем», — заявил политолог Роберт Фаттон.

При этом некоторые члены «Тет Кале» выступают резко против Анри, продолжая поддерживать кандидатуру главы МИД Клода Жозефа, который исполнял обязанности премьер-министра с 14 апреля по 20 июля 2021 года и президента с 7 по 20 июля. Изначально, после смерти Моиза, правительство США и так называемая Core Group поддержали именно Жозефа на посту премьера, однако после давления лоббистов Государственный департамент одобрил назначение Ариэля Анри.

Оппозиционеры также резко осуждают политику Анри, который ускоряет процесс приватизации стратегических гаитянских компаний, продавая их иностранному капиталу при поддержке Всемирного банка и USAID.

Core Group — международное объединение, состоящее из послов в Гаити Германии, Бразилии, Канады, Испании, США, Франции, Европейского союза и представителей Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации американских государств (ОАГ). Оно было создано в рамках резолюции Совета безопасности о формировании Миссии ООН по стабилизации в Гаити (MINUSTAH).

Сегодня группа опубликовала заявление, в котором одобрила действия, предпринимаемые премьер-министром, политическими деятелями и гражданским обществом Гаити, направленные на заключение консенсусного соглашения. Представители Core Group подчеркнули, что это позволит создать инклюзивное правительство и ускорить возврат к нормальному функционированию демократических институтов путем проведения выборов.

Everytime the Core Group shows up and opens their mouths they only create more enmity and confusion. It's time for the Core Group to stop intervening and leave #Haiti. #Haiti did not invite you and it's time for you to leave. https://t.co/yBNxc6kMqb — HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) September 16, 2021

Убийство президента

Покушение на жизнь президента Жовенеля Моиза произошло 7 июля, когда группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию главы государства и расстреляла его, также ранив первую леди страны. Власти арестовали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян, а также одного из предполагаемых организаторов, врача Кристиана Эммануэля Санона. Еще трое преступников были убиты в ходе операций по их задержанию.

Федеральное агентство новостей /

Страна, и без того страдающая от политических, экономических и социальных проблем, столкнулась с чередой кризисов, поразивших население. В Гаити 14 августа случилось мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла, которое унесло жизни 2248 человек. Подземные толчки полностью разрушили 53 тысячи зданий, еще более 83 тысяч построек повреждены. Около 329 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Через несколько дней на страну обрушился тропический шторм «Грейс», вызвавший сильные наводнения, которые осложнили оказание помощи районам, пострадавшим от землетрясения.

Prt Scr twitter.com / @westindimade

Одновременно на Гаити продолжаются столкновения между криминальными бандами, которые пытаются отвоевать районы столицы Порт-о-Пренса и подчинить себе другие группировки. Насилие прямым образом влияет на мирное население, которое переживает регулярные нападения, похищения, поджоги и убийства.