Эксперт по энергетике Фролов объяснил высокие цены на газ рыночной спекуляцией

Санкт-Петербург, 16 сентября. Фьючерсные цены на газ во многом зависят от спекулятивной составляющей, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Накануне стоимость газа на европейском рынке впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Однако вскоре рынок перешел в стадию коррекции. В то же время Европу в ближайшие дни ждет похолодание, которое снова может привести к ралли на газовом рынке.

«Я бы предложил разделять два момента. Первое, в реальности цены на газ, которые будут сказываться на газовых контрактах, в том числе "Газпрома", зависят от спотовых котировок, а сейчас речь идет о фьючерсных контрактах, живущих своей жизнью. На них огромное влияние оказывает спекулятивная составляющая, которая, в свою очередь, связана с информационным фоном», — объяснил Фролов в эфире Медиагруппы «Патриот».

Эксперт отметил, что летом компании, занимающиеся закупкой голубого топлива, были сильно обеспокоены высокими ценами, которые тогда находились на уровне 350-400 долларов за тысячу кубометров. Поэтому, по мнению специалиста, темпы закачки в хранилища замедлились, а некоторые компании начали даже отбирать топливо из хранилищ для перепродажи.

«С одной стороны, это должно приводить к снижению спроса, потому что замедляется закачка, и растет предложение, потому что часть газа продают, и, вроде как, цены должны снижаться. Но информационная повестка начинает прорабатывать ситуацию следующим образом: "Посмотрите, низкие запасы газа в хранилищах означают, что зимой нам газа может не хватить". И начинается эта истерика с фьючерсными контрактами. Правда, истерика немного закончилась, и цены на фьючерсы идут в низ. Но, опять же, мы не можем однозначно сказать, что не повторится этот непонятный рост», — заключил эксперт.

Некоторые аналитики утверждают, что с наступлением первых холодов цены на газ могут достигнуть 1000 долларов за тысячу кубометров. По их мнению, сложившаяся ситуация может поторопить страны ЕС с принятием решения по запуску «Северного потока — 2», который сможет обеспечить дополнительные объемы поставок.