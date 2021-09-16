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Экс-супруга введенного в кому Звягинцева сообщила об улучшении его состояния
Общество
Экс-супруга введенного в кому Звягинцева сообщила об улучшении его состояния
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Москва, 16 сентября. Бывшая жена именитого режиссера Андрея Звягинцева, введенного в Германии в искусственную кому после коронавируса, рассказала о динамике его состояния.

После того как врачи в немецкой клинике подключили Звягинцева к аппарату жизнеобеспечения и ввели в медикаментозный сон, в его состоянии стала наблюдаться положительная динамика, сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на слова его бывшей супруги Инны Мишуковой.

«Я общалась с его близкими друзьями. И, насколько мне известно, он лечится в Германии, и ему сейчас, наоборот, лучше, пошла положительная динамика», — обнадежила она поклонников кинематографиста.

Мишукова подчеркнула, что положение ее экс-супруга все еще тяжелое, а позитивные изменения достаточно минимальны. Недавно в СМИ появилась новость, что отправленного в Германию с 90% поражением легких режиссера вводят в кому из-за ухудшения его здоровья. О заболевании Звягинцева коронавирусом стало известно в июле этого года.

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