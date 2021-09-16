Один из районов столицы Афганистана подвергся ракетному удару

Кабул, 16 сентября. Один из районов Кабула подвергся ракетному обстрелу, сообщил телеканал Tolo News. Несколько снарядов упали в столице Афганистана и могли задеть электростанцию.

Инцидент произошел 16 сентября. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Также остается неизвестным, кто нанес удар.

До этого Кабул уже сталкивался с подобными ситуациями. Представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис сообщил, что американские военные нанесли удар по одному из районов столицы Афганистана. В результате этих действий погибли семеро детей.

Сейчас Афганистан находится под контролем членов «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в России). Боевики заявили о планах поддерживать отношения с Китаем, Ираном и Россией. Новый министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Мутаки намерен посетить с рабочими визитами столицы этих стран.

1 Организация запрещена на территории РФ.