«Дружественное» давление: Кулеба представил новую концепцию отношений Украины с Западом

Киев, 16 сентября. Украина должна прибегнуть к концепции «дружественного» давления на страны Запада, чтобы получить гарантии безопасности по «Северному потоку — 2», заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Дипломат представил новую модель отношений Киева с Берлином и Вашингтоном в ходе брифинга, транслировавшегося в соцсети Facebook. По словам Кулебы, Украине следует проявить настойчивость в вопросе получения поддержки от Запада на фоне запуска трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2». Глава украинского ведомства признался, что его задевает манера коллективного Запада «прислушиваться» к Киеву, но ничего не предпринимать.

«Для США и Германии как партнеров Украины настало время действовать по гарантиям Киеву относительно "Северного потока — 2" и от слов переходить к конкретным делам», — подчеркнул дипломат.

Кулеба добавил, что вопрос предоставления гарантий не терпит отлагательств. Он также приписал рост цен на голубое топливо в Европе «давлению» со стороны России и заявил, что без принятия должных мер ситуация на энергетическом рынке ЕС якобы будет становиться только хуже.

Дмитрий Кулеба уже не в первый раз выступает с резкими высказываниями в адрес западных стран. В ходе того же брифинга прямо во время обличительной речи в сторону ООН главе украинского МИД позвонил президент Владимир Зеленский, и дипломату пришлось прервать выступление.