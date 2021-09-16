Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 19:49
19:46
Общество
Большинство людей верит только в факты, с которыми они согласны
19:44
Экономика
Минфин РФ предложил варианты повышения налога на прибыль для компаний
19:43
Армия
Российская военная база в Таджикистане получит 30 танков Т-72Б3М до конца 2021 года
19:43
Происшествия
Шиллер рассказал, почему Украина по указке Запада терроризирует российский Крым
19:40
Общество
Администрация Самары объяснила жителям, почему тепло в квартиры придет не сразу
19:40
Весь мир
Полиция Израиля перекрыла дороги из арабских районов Иерусалима в Старый Город
19:39
Общество
Глава ВОСВОД Александр Зуев рассказал об ошибках при спасении утопающих
19:38
Происшествия
Бездомные собаки атакуют жителей Краснодарского Гидростроя
19:37
Экономика
Эксперт по энергетике Фролов объяснил высокие цены на газ рыночной спекуляцией
19:34
Происшествия
Водитель BMW разбился насмерть при опрокидывании иномарки в кювет на Урале
Все новости

«Дружественное» давление: Кулеба представил новую концепцию отношений Украины с Западом

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 19:32
Политика
«Дружественное» давление: Кулеба представил новую концепцию отношений Украины с Западом
facebook.com  /  Dmytro Kuleba

Киев, 16 сентября. Украина должна прибегнуть к концепции «дружественного» давления на страны Запада, чтобы получить гарантии безопасности по «Северному потоку — 2», заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Дипломат представил новую модель отношений Киева с Берлином и Вашингтоном в ходе брифинга, транслировавшегося в соцсети Facebook. По словам Кулебы, Украине следует проявить настойчивость в вопросе получения поддержки от Запада на фоне запуска трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2». Глава украинского ведомства признался, что его задевает манера коллективного Запада «прислушиваться» к Киеву, но ничего не предпринимать.

«Для США и Германии как партнеров Украины настало время действовать по гарантиям Киеву относительно "Северного потока — 2" и от слов переходить к конкретным делам», — подчеркнул дипломат.

Кулеба добавил, что вопрос предоставления гарантий не терпит отлагательств. Он также приписал рост цен на голубое топливо в Европе «давлению» со стороны России и заявил, что без принятия должных мер ситуация на энергетическом рынке ЕС якобы будет становиться только хуже.

Дмитрий Кулеба уже не в первый раз выступает с резкими высказываниями в адрес западных стран. В ходе того же брифинга прямо во время обличительной речи в сторону ООН главе украинского МИД позвонил президент Владимир Зеленский, и дипломату пришлось прервать выступление.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Дружественное» давление: Кулеба представил новую концепцию отношений Украины с Западом
украина кулеба Северный поток — 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru