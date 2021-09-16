Отец защитника «Манчестер Сити» Натана Аке скончался после его дебютного гола в Лиге чемпионов

Манчестер, 16 сентября. Защитник английского «Манчестер Сити» Натан Аке сообщил о смерти близкого родственника. Отец футболиста скончался сразу после того, как Натан забил дебютный гол в Лиге чемпионов.

По словам футболиста, его отец последнее время сильно болел, а лечение ни к чему не приводило.

«Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И всего через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата. Они были рядом с ним. Может, так и должно было случиться. Отец всегда испытывал гордость, глядя на мою игру», — написал игрок в своем Instagram-аккаунте.

Аке добавил, что посвящает этот гол своему отцу. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 команда Пепа Гвардиолы разгромила «РБ Лейпциг» со счетом 6:3. Аке забил на 16-й минуте встречи.

Мюнхенская «Бавария» в матче группового этапа Лиги чемпионов разгромила каталонскую «Барселону». Встреча проходила на «Камп Ноу» и завершилась со счетом 3:0 в пользу баварцев.