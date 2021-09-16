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Совет директоров РЖД переизбрал своим председателем Андрея Белоусова

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 19:40
Экономика
Совет директоров РЖД переизбрал своим председателем Андрея Белоусова
government.ru  /  Правительство Российской Федерации

Москва, 16 сентября. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов был переизбран главой совета директоров РЖД. Соответствующая информация содержится в сообщении компании.

Такое решение было принято на заседании совета директоров компании 13 сентября 2021 года, передает ТАСС.

«Избрать председателем совета директоров ОАО «РЖД» Белоусова Андрея Рэмовича», — указывается в документе.

Обновленный состав совета директоров РЖД был назначен 30 июня. В него традиционно вошли 14 человек, в их числе 11 представителей государства и три независимых директора.

Кабинет министров инициировал дискуссии по финансовому плану и инвестпрограмме РЖД на грядущий год. Недостаточность инвестиционной программы Российских железных дорог составляет на текущий момент около 270 миллиардов рублей.

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