Совет директоров РЖД переизбрал своим председателем Андрея Белоусова

Москва, 16 сентября. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов был переизбран главой совета директоров РЖД. Соответствующая информация содержится в сообщении компании.

Такое решение было принято на заседании совета директоров компании 13 сентября 2021 года, передает ТАСС.

«Избрать председателем совета директоров ОАО «РЖД» Белоусова Андрея Рэмовича», — указывается в документе.

Обновленный состав совета директоров РЖД был назначен 30 июня. В него традиционно вошли 14 человек, в их числе 11 представителей государства и три независимых директора.

Кабинет министров инициировал дискуссии по финансовому плану и инвестпрограмме РЖД на грядущий год. Недостаточность инвестиционной программы Российских железных дорог составляет на текущий момент около 270 миллиардов рублей.