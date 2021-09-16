Гражданка Нидерландов обвинила Украину в незакрытии неба перед трагедией МН17

Гаага, 16 сентября. Потерявшая сына в катастрофе с рейсом МН17 гражданка Нидерландов Плони Айтерлинде выступила в суде по делу о крушении самолета и обратилась к Украине.

Женщина обвинила Киев в незакрытом небе над зоной военных действий, из-за чего погибли почти 300 человек. Также она заявила, что все это время Украина пытается уйти от ответственности. Фактически на суде по делу МН17 впервые были произнесены обвинения в адрес украинских властей, хотя в кулуарах они звучали и раньше.

«Вы оставили открытым воздушное пространство на высоте выше десяти километров, зная о том, что серьезные военные действия ведутся в этой зоне. Вы пренебрегли вероятностью, что повстанцы могут использовать оружие дальнего радиуса действия. Вы могли выбрать не рисковать, но вы решили иначе», — заявила Айтерлинде в своем эмоциональном видеообращении.

Потерпевшая отметила, что и «Малайзийские авиалинии» также не прекратили полеты над Донбассом, хотя это по-прежнему опасно, ведь в регионе идет гражданская война. Авиакомпания могла бы не брать на себя подобные риски, указала она.

Ранее нидерландец по имени Эверт ван Зайтвелд, потерявший двух детей в катастрофе с рейсом MH17, назвал «символичной» цифру семь во время слушаний по делу о крушении самолета. По его словам, она фигурирует во многих обстоятельствах дела.