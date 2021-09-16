Реабилитологи и тренажеры без работы: почему бесплатные услуги не востребованы у петербуржцев

Не плохая погода, не отсутствие денег, не даже маломобильность — это не поводы отказываться от активного образа жизни и занятий спортом. В Петербурге есть доступные спортивные площадки, плавательные бассейны и бесплатные реабилитационные программы. Основная проблема заключается лишь в том, что население не всегда о них осведомлено.

Где и каким видом спорта может заниматься бесплатно любой петербуржец? Насколько доступны реабилитационные программы для людей с ограниченными возможностями? Почему некоторые направления бесплатной реабилитации остаются невостребованными? И чем «Дорожная карта» может помочь горожанам? На эти и другие вопросы ответили представители спортивных организаций, реабилитационного центра и активисты в студии Медиагруппы «Патриот».

Найти спортивный зал с бесплатными занятиями и секциями в Петербурге — это не проблема: двери двадцати одного центра физической культуры и спорта распахнуты для горожан. Однако не все об этом знают. По словам директора «Центра физкультуры, спорта и здоровья» Фрунзенского района Антона Соловьева, всероссийский опрос населения, организованный ОНФ, показал: у людей есть слабое представление о том, где можно заняться спортом бесплатно.

«В Санкт-Петербурге мы сделали специальную карту метрополитена, на которой отмечены городские спортивные центры, чтобы люди знали, куда можно обратиться и получить информацию о желаемой активности. Для удобства эти карты размещены в вагонах метро», — рассказал Соловьев.

Но у бесплатного предоставления услуг есть и обратная сторона — люди перестают ценить такую возможность. Некоторые горожане записываются на тренировки и не ходят на них, бесплатное место оказывается занято напрасно.

«По программе «Плавание для всех» только во Фрунзенском районе мы записали в бассейны порядка пятисот человек, группы бесплатные для абсолютно всех возрастов, но проблема в том, что наполняемость групп составляет 50–70%. Люди записываются на занятия, занимают места, а потом просто не появляются. И эта проблема всех бесплатных секций. У граждан есть понимание, что если это бесплатно, то значит — необязательно или некачественно», — пояснил Соловьев.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

При этом совсем бесплатными эти секции назвать нельзя, за них платит, но не человек, а государство. С реабилитационными программами для инвалидов несколько иная ситуация — недостаточная информированность граждан приводит к тому, что специалисты и сами программы остаются невостребованными. Люди просто не знают, какие услуги им доступны. Общественная активистка Мария Петрова, которой из-за внезапной инвалидности сына пришлось самой разбираться, как сделать жизнь своего ребенка максимально комфортной и полноценной, рассказала, что ежедневно сталкивается с навязчивой позицией — бесплатного ничего нет. Хотя как показал ее опыт, такая позиция не более чем заблуждение.

«Представляете, сейчас у нас есть бесплатные услуги, которые недостаточно востребованы, по крайне мере в том, что касается реабилитации и организации спорта. Люди считают, что ничего бесплатного нет и особо не ищут, никуда не обращаются. А оно есть. И к сожалению, бывают ситуации, когда простаивают тренажеры, не заняты тренеры и реабилитологи. Все условия есть, а клиентов нет», — поделилась Петрова.

Ее слова о доступности бесплатной реабилитации подтвердила и заместитель директора по реабилитации ЦСРИ Фрунзенского района Наталья Сергеева. К слову, такие центры есть в каждом районе города, надо туда просто обращаться.

«Мы оказываем комплексную реабилитацию инвалидов трудоспособного возраста и детей-инвалидов. У нас работает десять отделений, оснащенных специальным оборудованием. Самое востребованное — это медицинское отделение, включающее такие процедуры, как светолечение, массажи, гидромассажи. Также большое внимание уделяется физкультуре и спорту, есть специальные тренажеры», — рассказала она.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Дети-инвалиды в таких центрах обслуживаются бесплатно, взрослые — либо бесплатно, либо с частичной оплатой. Причем «частичная оплата» колеблется от 150 до 1500 рублей в месяц, что в десятки, а то и сотню раз дешевле, нежели услуги коммерческих реабилитационных центров.

Что касается развития социально ответственного бизнеса, который мог бы подставить крепкое плечо в сфере развития социальной инфраструктуры, Антон Соловьев отметил, работа в этом направлении ведется. Как вариант социально ответственным бизнесменам, готовым помочь петербуржцам, можно предложить налоговые льготы.

«Есть некоторые разработки о налоговых послаблениях для социально ответственного бизнеса, которые прорабатываются на площадке Общероссийского народного фронта. Они в первую очередь нацелены на бизнес, который вкладывается в социальную инфраструктуру, в том числе помогает развитию спорта или учувствует в строительстве социальных объектов. Я думаю, что в будущем созыве мы уже увидим какие-то конкретные шаги в этом направлении», — поделился директор спортивного центра.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Для информирования горожан об услугах, которые они могут получить, а также местоположении различных служб, реабилитационных центров, спортивных организаций активисты разработали «Дорожную карту». В итоге получился своего рода городской путеводитель. В свое время такого путеводителя не хватало Марии Петровой. Когда ее сын оказался в инвалидной коляске, было непонятно куда обращаться, что делать, как разбираться в документах — не хватало простого понятного алгоритма действий. Поэтому, когда активная фаза оформления инвалидности закончилась, у Петровой возникла идея разработать путеводитель с доступной схемой действий и всеми необходимыми контактами. Идея с успехом была реализована: теперь «Дорожной картой» может воспользоваться любой петербуржец.