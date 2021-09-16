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Политолог Кедми заявил о серьезном просчете Киева с планами на «Железный купол»
Армия
Политолог Кедми заявил о серьезном просчете Киева с планами на «Железный купол»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 сентября. Украина рассчитывает получить от США израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол», не понимая ее реальных задач, заявил политолог Яков Кедми.

Так он прокомментировал в эфире «Соловьев Live» сообщения о возможных поставках вооружения для ВСУ. Журналисты издания Politico утверждают, что американские власти готовы передать Киеву «Железный купол», который сейчас есть в распоряжении у Пентагона. Украинских чиновников эти слухи воодушевили, хотя и напрасно, уверен эксперт. В этой связи он задал пять вопросов, которые указывают на серьезный просчет Киева.

«Зачем? У кого-то "кассамы" есть? Или ракеты такого типа? Кто-то собирается обстреливать города Украины? Что им прикрывать?» – интересуется Кедми.

Политолог иронично сравнил «Железный купол» с «неуловимым Джо», так как системы не пользуются спросом на мировом рынке. И хотя эффективность данного вооружения не вызывает сомнений, разрабатывали его с учетом именно израильских реалий.

«На поле боя они не нужны. Они для защиты гражданских объектов. Когда ракета маневрирует, ее "Железный купол" не берет», — констатировал Кедми.

Ранее, как сообщает «Царьград», военный эксперт Алексей Леонков назвал «Железный купол» символическим подарком для Украины. Если поставка действительно будет осуществлена, ВСУ не смогут полноценно пользоваться этим вооружением. Киевский аналитик Руслан Бортник связал такой жест с попытками шантажировать Москву.

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украина сша израиль кедми
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