Тбилиси, 16 сентября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раньше принимал наркотические вещества и до сих пор остается наркозависимым, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

По словам грузинского политика, глава Исполнительного комитета реформ Украины то повышает тон, то снижает его в зависимости от принятой дозы, пишет «Взгляд».

«Саакашвили и сегодня является активным потребителем наркотических веществ», — подчеркнул Гарибашвили.

В июне глава Правительства Грузии сообщил, что во время августовских событий 2008 года Саакашвили, занимавший тогда пост главы государства, принимал решения под воздействием наркотиков.

Ранее глава украинского исполкома заявил, что намерен вернуться на родину на муниципальные выборы, которые состоятся 2 октября. Саакашвили предложил своим соотечественникам, находящимся за границей, тоже прибыть в страну для голосования.