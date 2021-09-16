ФБК обвинили в шантаже сотрудницы банка для сбора компромата

Политолог Олег Матвейчев не исключил, что структуры Алексея Навального действительно могли нанять хакеров для того, чтобы подставить ранее обвиненного в сливе базы данных Федора Горожанко. Он считает, что все последние инциденты, связанные с утечками данных, призваны намеренно дискредитировать основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) и его старые проекты.

Шантаж и хакерство

Интернет-издание Mash опубликовало материал, где рассказывается о конкретных действиях хакеров, которые посредством шантажа и угроз могли вынудить сотрудницу банка нарушить закон и предоставить банковские выписки Федора Горожанко. По словам одного из обвиняемых, их потребовали из ФБК. Позже соратники Алексея Навального обвинили Горожанко в сливе базы данных сторонников оппозиционера, используя эти самые выписки в качестве аргумента.

До 2019 года Горожанко в качестве сотрудника НКО занимался почтовыми рассылками. Экс-директор ФБК Иван Жданов утверждал, что Горожанко скачал базу данных и якобы продал ее за определенное денежное вознаграждение. В качестве доказательств, подтверждающих причастность мужчины к сливу, был приложен адрес его места жительства, а также выписка доходов и расходов по его банковскому счету.

Именно сведения о банковском счете Горожанко вызвали у СМИ ряд вопросов. Главным образом они касались личности человека, оказавшего возможному представителю ФБК соответствующие услуги. Согласно расследованию, им оказалась 30-летняя Анастасия — сотрудница одного из крупных российских кредитных учреждений. В настоящее время она находится под судом.

В материале указывается, что в истории со сливом фигурируют четыре человека — Ян, Никита, Анастасия и Андрей. Последний выступает в качестве лица, заинтересованного сначала в покупке данных «двух-трех абонентов», а второй — директором небольшого представительства сотовой компании, который дал согласие на предоставление соответствующей информации неизвестному.

«В апреле этого года мне написал человек и предложил подзаработать денег, потому что знал, что я работаю директором в сотовой компании. <...> Он сказал, что это заказ от ФБК на пробив или выписку, сейчас я уже точно не помню, какого человека», — рассказывает Никита.

При этом отмечено, что Ян был «помощником» Никиты. Вместе они некоторое время занимались торговлей данными в сети. Так, от некоего Андрея пришел очередной «квест» — вычислить источник среди сотрудников банка, где работала Анастасия (якобы предоставившая ФБК личную информацию Федора Горожанко).

Позже Ян приобрел в даркнете массив паролей от логинов и аккаунтов «ВКонтакте», один из которых принадлежал сотруднице банка. Взломав ее аккаунт, мужчина нашел компрометирующие фотографии, что в итоге послужило поводом для шантажа — либо Анастасия дает выписку со счетов Горожанко (которая позже появится в расследовании ФБК), либо ее интимные фото появятся в открытом доступе.

Все участники инцидента, кроме загадочного Андрея, находятся под судом. Кем является этот мужчина на самом деле, установить пока не удалось. В то же время есть основания полагать, что мужчина может быть связан с деятельностью ФБК.

Проекты Навального изжили себя

В беседе с корреспондентом ФАН Олег Матвейчев не исключил, что за сбором компромата на Горожанко путем шантажа сотрудницы банка действительно могут стоять сотрудники ФБК. При этом сам факт инцидентов на почве взломов и утечек эксперт классифицирует как попытку соратников Навального убрать его самого из медиаполя.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

«За этим может стоять ФБК. Я вообще рассматриваю события последних лет как некий переворот. Руководство фонда давно решило убрать Навального с потока, в том числе финансового, переключив полностью на себя. То есть вот он в тюрьме, не мешается, теперь можно уничтожить все, что было у него, в том числе базы данных, чтобы создавать новые проекты. Поэтому все эти сливы могут быть организованы ими (участниками структур Навального. — Прим. ФАН) для намеренной дискредитации и закрытия «старых» проектов», — уверен политолог.

О том, что сотрудники НКО Алексея Навального занимаются покупкой закрытых данных, также рассказывал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В интервью телеканалу RTVI журналист обращал внимание, что структуры оппозиционера регулярно приобретают конфиденциальные данные россиян из закрытых источников.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.