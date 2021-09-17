В Дамаске состоялся концерт российского хора Сретенского монастыря

Хор Сретенского монастыря выступил в Церкви Святого креста в Дамаске в рамках программы культурного обмена между Сирийской Арабской Республикой (САР) и Россией.

На мероприятие, организованное при участии Российского центра науки и культуры в Дамаске, были приглашены хоровые коллективы из шести сирийских церквей, а также местные священнослужители. В его рамках артисты из России и САР обменялись опытом в области хорового церковного пения.

После концерта в Церкви Святого креста состоялось торжественное открытие выставки старинных фотографий и документов, посвященных истории русских монастырей.

Федеральное агентство новостей /

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей побеседовал с епископом Ефремом (Абдо Маалули) из Антиохийской православной церкви, который поделился своими впечатлениями от концерта, а также с самими участниками хора Сретенского монастыря.

Российские артисты отметили необычайное радушие и теплый прием, с которым их встретила сирийская публика.

Федеральное агентство новостей /

«Огромное спасибо за сегодняшний вечер. Очень приятная публика, очень отзывчивая. Это очень важно для любого артиста. От того, что мы поем для вас, а вы чувствуете, что мы это делаем хорошо, нам хочется еще больше и больше петь. Огромное спасибо организаторам, что мы оказались сегодня на сирийской земле», — рассказал Андрей, участник коллектива.

Аналогичными впечатлениями поделился и другой артист хора Иван.

«Я уже давно работаю с этим коллективом, мы объездили большое количество стран, выступали на разных площадках. Очень приятно видеть такой радушный прием в Сирии, в Дамаске. Это очень важно и оставляет очень хорошие впечатления о концерте», — сказал он.

Федеральное агентство новостей /

История хора Сретенского монастыря насчитывает более 600 лет. Сегодня этот легендарный коллектив, помимо регулярных служб в обители, принимает участие в миссионерских поездках — в том числе и за рубеж. Репертуар хора включается в себя как альбомы духовной музыки, так и композиции из русского народного, казачьего творчества и советские городские романсы.