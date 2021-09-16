«Газпром» увеличит расходы на развитие центров добычи на Ямале

Москва, 16 сентября. Компания «Газпром» пересмотрела инвестиционную программу на 2021 год, увеличив расходы до 1,185 трлн рублей. Дополнительные средства пойдут для развития центров добычи на Ямале.

Корректировка связана с увеличением объема инвестиций в газотранспортные и добычные проекты, говорится в сообщении компании. Помимо Ямала, планируется финансирование проектов на востоке России, модернизация газотранспортной системы в Северо-Западном регионе страны, а также продолжение строительства трубопровода «Сила Сибири».

В общей сложности на проекты капитального строительства «Газпром» выделит 1,025 трлн рублей. Кроме того, компания также решила значительно нарастить объем долгосрочных финансовых вложений — на 81,5 млрд рублей.

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков ранее предложил удвоить субсидии на переоборудование автомобилей на газобалонное оборудование. Соответствующее письмо он направил на имя президента РФ Владимира Путина.