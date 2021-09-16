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«Газпром» увеличит расходы на развитие центров добычи на Ямале
Экономика
«Газпром» увеличит расходы на развитие центров добычи на Ямале
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 16 сентября. Компания «Газпром» пересмотрела инвестиционную программу на 2021 год, увеличив расходы до 1,185 трлн рублей. Дополнительные средства пойдут для развития центров добычи на Ямале.

Корректировка связана с увеличением объема инвестиций в газотранспортные и добычные проекты, говорится в сообщении компании. Помимо Ямала, планируется финансирование проектов на востоке России, модернизация газотранспортной системы в Северо-Западном регионе страны, а также продолжение строительства трубопровода «Сила Сибири».

В общей сложности на проекты капитального строительства «Газпром» выделит 1,025 трлн рублей. Кроме того, компания также решила значительно нарастить объем долгосрочных финансовых вложений — на 81,5 млрд рублей.

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков ранее предложил удвоить субсидии на переоборудование автомобилей на газобалонное оборудование. Соответствующее письмо он направил на имя президента РФ Владимира Путина.

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Газпром ямал инвестпрограмма
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