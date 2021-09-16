Эзотерик Буш объяснила, почему нельзя винить Нетребко в нарушении траура

Популярная оперная певица Анна Нетребко 7 сентября потеряла отца. А уже 18 сентября звезда празднует юбилей. Ей исполнится 50 лет. При этом запланированный праздничный концерт она отменять не стала. Эту новость в Сети восприняли неоднозначно, ведь в понимании многих траур по умершим должен длиться 40 дней. В разговоре с ФАН эзотерик, психотерапевт, профайлер Мирослава Буш объяснила, почему нельзя винить Нетребко в нарушении траура.

По мнению спикера, решение знаменитости можно понять, ведь концерт для певицы — не праздник, а работа.

«Люди ее ждут, и у нее есть долг перед отцом — как дань уважения, чтобы почтить его память, носить траур. В некоторых верованиях траур носят год. Но, может быть, отец хотел бы, чтобы она продолжала нести искусство людям. Эти концерты для нее — не праздник, это работа. Она не подводит людей, она несет людям что-то хорошее. Может быть, своими концертами она облегчает чью-то боль, какие-то страдания», — объясняет Буш.

instagram.com / @miroslavabush

Профайлер не берется делать каких-либо категорических выводов, ведь, по ее словам, каждый страдает по-своему.

«Люди по-разному переносят свое горе, кто-то уходит с головой в работу, кто-то не может плакать, потому что наступает ступор. Это индивидуальная реакция. Мы не можем указывать человеку, как ему страдать и почитать внутри память близкого человека. Это личное. В душе у человека, который не плачет и проводит концерты, может быть гораздо большая боль, чем у человека, который рыдает напоказ во всех углах», — отмечает собеседница ФАН.

В любом случае Мирослава Буш обращает внимание на главное: траур — это дань памяти умершему. Любые верования и религии говорят, что нужно чтить предков, не забывать традиции, знания и заветы.

Ранее Анна Нетребко во время очередного выступления пригласила на свой гала-концерт популярного голливудского актера Джона Траволту. Приглашение звезде фильма «Криминальное чтиво» передали во время выступления артистки в Будапеште.