Трагедия MH17: почему Украина должна ответить за крушение «Боинга» в Донбассе

Нидерландка Плони Айтерлинде, мать одного из пассажиров, погибших в авиакатастрофе MH17, на слушаниях заявила, что Украина виновата в том, что не закрыла небо над своей территорией во время ведения боевых действий в Донбассе, а также в попытках снять с себя ответственность за катастрофу.

На вопрос незакрытия неба Украиной в 2014 году, когда в Донбассе шли активные боевые действия, власти Нидерландов обращают особое внимание. Так, совбез страны в 2015 году указывал, что Киев должен был закрыть в тех условиях небо, но в должной степени не оценил все риски. На это же обратила внимание и мать одного из погибших в этой авиакатастрофе.

«Я бы хотела обратиться к украинскому правительству. Вы оставили открытым воздушное пространство на высоте выше десяти километров, зная о том, что серьезные военные действия ведутся в этой зоне. Вы могли выбрать не рисковать, но вы решили иначе. С этого дня, на мой взгляд, вы не брали на себя достаточной ответственности», — заявила потерпевшая.

Она также обратилась к «Малайзийским авиалиниям», которые решили продолжить летать над воюющим Донбассом. Плони Айтерлинде заявила, что многие авиакомпании в 2014 году перестали выполнять рейсы в небе над зоной вооруженного конфликта.

Новостное агентство «Харьков». / Андрей Тюнников

Политический обозреватель МИА «Россия Сегодня», историк Владимир Корнилов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что внимательно следит за судебным процессом по делу MH17. По его словам, Плони Айтерлинде — пока что единственный родственник погибших, кто указал на виновность Украины в катастрофе.

«Вы знаете, я внимательно слежу за этим процессом, слушаю все показания. Страшно, печально. Показания родственников жертв очень тяжело слушать без слез. Скажу сразу, чтобы не было никаких недоразумений: и эта женщина заявила, что винит во всем ополченцев. Она повторила и то, что говорили выступавшие до нее. Но она — пока что единственный человек из всех родственников жертв трагедии, кто сказал, что в этом виновна Украина, поскольку она была обязана закрыть воздушное пространство», — сказал собеседник ФАН.

Владимир Корнилов считает, что Украина обязательно понесет заслуженное наказание за то, что не закрыла воздушное пространство в 2014 году.

«Но тот факт, что вопрос об ответственности Украины хотя бы таким образом поднимается в суде, на мой взгляд, очень важен и показателен. Нельзя забывать, что Украина пока что выведена из-под обвинения и судебных процессов, а в конечном итоге вопрос ответственности украинского государства за незакрытое воздушное пространство я считаю ключевым. Кроме того, он будет рассматриваться в дальнейшем в каких-то судебных инстанциях», — резюмировал Владимир Корнилов.

Пассажирский «Боинг-777» компании «Малайзийские авиалинии», следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В авиакатастрофе погибло 298 человек из десяти стран.

Напомним, участник заседания суда по делу о крушении лайнера MH17 гражданских авиалиний Малайзии выставил украинскую сторону в невыгодном свете одним простым вопросом.