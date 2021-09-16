Полиция Израиля перекрыла дороги из арабских районов Иерусалима в Старый Город

Иерусалим, 16 сентября. Израильские силы безопасности перекрыли ряд автотрасс в связи с важнейшим в иудаизме праздником Йом Кипур — Днем Всепрощения. Проезд был закрыт до вечера 16 сентября по дорогам из северных районов Иерусалима в Старый город, а также через шоссе на Вифлеем и Хеврон.

Кроме того, утром очевидцы сообщили о проникновении организованной группы израильтян на территорию комплекса Аль-Акса через Марокканские ворота. По различным сведениям, их численность составила от нескольких десятков до более чем 300 человек. Евреи в сопровождении полиции несколько часов курсировали по Храмовой Горе, после чего организованно покинули ее.

Watch | Scores of Israeli settler fanatics forced their way today into the courtyards of Al-Aqsa Mosque compound in occupied Jerusalem, under the pretext of celebrating Yom Kippur holiday. pic.twitter.com/KlkArrje2G — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) September 16, 2021

Данный эпизод не привел к какому-либо насилию, однако мусульмане выразили свое возмущение произошедшим и рассмотрели в этом сознательную провокацию. По их словам, они чувствовали себя некомфортно в присутствии израильтян и полиции.

Храмовая Гора является священным местом для мусульман и иудеев. Здесь расположены три святыни Ислама: мечеть Аль-Акса, Купол Скалы и Купол Цепи. Для евреев же данное место ценно в связи с тем, что здесь располагались ныне разрушенные первый и второй Иерусалимские храмы.

В связи с этим группы иудеев посещают Храмовую Гору во время религиозных праздников. Немусульманские молитвы здесь запрещены.

#photos Israeli settlers stormed the courtyards of Al-Aqsa Mosque and performed Talmudic rituals. pic.twitter.com/dX1HsQ3llU — NewPress (@NewPress_en) September 16, 2021

Драматичные события произошли в этом месте 7 мая 2021 года — в последнюю пятницу священного у мусульман месяца Рамадан молодые арабы забросали правоохранителей бутылками, петардами и камнями после окончания вечерней молитвы. Это стало выражением протеста против израильского контроля над Восточным Иерусалимом, что рассматривается в ООН как оккупация.

Вскоре правоохранители приступили к операции по зачистке мечети, так как зачинщики беспорядков укрылись в ней. При этом применялись светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также металлические пули с резиновой оболочкой.

Через несколько дней радикальная палестинская организация ХАМАС использовала беспорядки в районе Аль-Аксы как повод для обострения, дав начало 11-дневному конфликту с применением артиллерии, ракетного вооружения и авиации. В результате погибли около 250 жителей Газы и получили ранения почти две тысячи. В то же время были убиты 12 израильтян при 350 раненых.