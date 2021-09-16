Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 19:48
19:46
Общество
Большинство людей верит только в факты, с которыми они согласны
19:44
Экономика
Минфин РФ предложил варианты повышения налога на прибыль для компаний
19:43
Армия
Российская военная база в Таджикистане получит 30 танков Т-72Б3М до конца 2021 года
19:43
Происшествия
Шиллер рассказал, почему Украина по указке Запада терроризирует российский Крым
19:40
Общество
Администрация Самары объяснила жителям, почему тепло в квартиры придет не сразу
19:40
Весь мир
Полиция Израиля перекрыла дороги из арабских районов Иерусалима в Старый Город
19:39
Общество
Глава ВОСВОД Александр Зуев рассказал об ошибках при спасении утопающих
19:38
Происшествия
Бездомные собаки атакуют жителей Краснодарского Гидростроя
19:37
Экономика
Эксперт по энергетике Фролов объяснил высокие цены на газ рыночной спекуляцией
19:34
Происшествия
Водитель BMW разбился насмерть при опрокидывании иномарки в кювет на Урале
Все новости

Полиция Израиля перекрыла дороги из арабских районов Иерусалима в Старый Город
Весь мир
Полиция Израиля перекрыла дороги из арабских районов Иерусалима в Старый Город
wikipedia.org  /  Andrew Shiva / CC BY-SA 4.0

Иерусалим, 16 сентября. Израильские силы безопасности перекрыли ряд автотрасс в связи с важнейшим в иудаизме праздником Йом Кипур — Днем Всепрощения. Проезд был закрыт до вечера 16 сентября по дорогам из северных районов Иерусалима в Старый город, а также через шоссе на Вифлеем и Хеврон.

Кроме того, утром очевидцы сообщили о проникновении организованной группы израильтян на территорию комплекса Аль-Акса через Марокканские ворота. По различным сведениям, их численность составила от нескольких десятков до более чем 300 человек. Евреи в сопровождении полиции несколько часов курсировали по Храмовой Горе, после чего организованно покинули ее.

Данный эпизод не привел к какому-либо насилию, однако мусульмане выразили свое возмущение произошедшим и рассмотрели в этом сознательную провокацию. По их словам, они чувствовали себя некомфортно в присутствии израильтян и полиции.

Храмовая Гора является священным местом для мусульман и иудеев. Здесь расположены три святыни Ислама: мечеть Аль-Акса, Купол Скалы и Купол Цепи. Для евреев же данное место ценно в связи с тем, что здесь располагались ныне разрушенные первый и второй Иерусалимские храмы.

В связи с этим группы иудеев посещают Храмовую Гору во время религиозных праздников. Немусульманские молитвы здесь запрещены.

Драматичные события произошли в этом месте 7 мая 2021 года — в последнюю пятницу священного у мусульман месяца Рамадан молодые арабы забросали правоохранителей бутылками, петардами и камнями после окончания вечерней молитвы. Это стало выражением протеста против израильского контроля над Восточным Иерусалимом, что рассматривается в ООН как оккупация.

Вскоре правоохранители приступили к операции по зачистке мечети, так как зачинщики беспорядков укрылись в ней. При этом применялись светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также металлические пули с резиновой оболочкой.

Через несколько дней радикальная палестинская организация ХАМАС использовала беспорядки в районе Аль-Аксы как повод для обострения, дав начало 11-дневному конфликту с применением артиллерии, ракетного вооружения и авиации. В результате погибли около 250 жителей Газы и получили ранения почти две тысячи. В то же время были убиты 12 израильтян при 350 раненых.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Полиция Израиля перекрыла дороги из арабских районов Иерусалима в Старый Город
израиль палестина иерусалим храмовая гора аль-акса
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru