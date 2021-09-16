Бездомные собаки атакуют жителей Краснодарского Гидростроя

Краснодар, 16 сентября. В районе Гидростроителей мужчина стал свидетелем, как бездомные собаки напали на девочку, выгуливающую свою собачку без поводка. Причиной стала потасовка животных, а когда хозяйка взяла своего питомца на руки, досталось и ей.

Как сообщают социальные сети, мужчина шел на работу дворами около семи часов утра. И когда девочка взяла своего питомца на руки, собака накинулась на девочку. Мужчина подбежал к собакам и попытался их отогнать, в результате чего бродячие псы покусали и его. После инцидента пострадавший обратился в поликлинику.

С начала года в Краснодаре отловили 516 собак, каждая особь подверглась процедуре вакцинации и чипизации, некоторые из них остались в приюте, другие были выпущены в естественную среду обитания. В пресс-службе городской администрации кубанской столицы отметили, что в планах на ближайшее время отловить еще порядка 500 бродячих собак.

Ранее ФАН сообщал, что жителям столицы Прикамья запретили подкармливать бездомных собак на улицах. Соответствующие поправки были внесены в Правила благоустройства и приняты депутатами Пермской гордумы.