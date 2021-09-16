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Торги АТР закрылись преимущественно в минусе на фоне статданных из КНР

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 19:01
Экономика
Торги АТР закрылись преимущественно в минусе на фоне статданных из КНР
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Токио, 16 сентября. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном сократились по итогам торгов. Исключением стал фондовый индекс Австралии.

Так, китайский Shanghai Composite упал на 1,3%, а гонконгский Hang Seng продемонстрировал снижение на 1,5%. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,6%. Вместе с тем австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам сессии увеличился на 0,6%, свидетельствуют данные торгов.

Основные фондовые индексы АТР опустились на фоне статистических данных из Китая. Промышленное производство в КНР по итогам августа возросло на 5,3% в годовом выражении вместо прогнозируемых 5,8%. Объем розничных продаж за последний летний месяц также не оправдал ожиданий — показатель поднялся на 2,5% при планируемом росте на 7%.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее сообщил о планах создать Пекинскую фондовую биржу. Такое заявление он сделал на открытии Китайской международной ярмарки торговли.

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