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Всемирный банк отказался от практики докладов Doing Business из-за нарушений
Экономика
Всемирный банк отказался от практики докладов Doing Business из-за нарушений
wikipedia.org  /  Victorgrigas / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 16 сентября. Пресс-служба Всемирного банка сообщила об изменениях в практике подготовки и публикации докладов Doing Business.

Всемирный банк больше не будет составлять доклады Doing Business. Документы, подготавливаемые каждый год, не будут выходить в свет, так как руководство организации обнаружило нарушения во время создания прошлых отчетов.

Отмечается, что управление ВБ изучило доступную информацию по Doing Business, проанализировало предыдущие обзоры и аудиты. Полноценное ознакомление с указанными документами сподвигло совет директоров компании принять решение о прекращении практики докладов Doing Business.

Doing Business ежегодно презентовал условия ведения предпринимательской деятельности, которые наблюдаются в различных государствах по всему миру. Поводом остановить деятельность проекта послужили ошибки из отчета августа прошлого года.

Весной Всемирный банк спрогнозировал падение доли бедных людей в России в связи с ростом национальной экономики на уровне 3-4% и особенным акцентом развития в сфере услуг.

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