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Председатель Госдумы Володин заявил о недружественном характере доклада Европарламента
Политика
Председатель Госдумы Володин заявил о недружественном характере доклада Европарламента
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 16 сентября. Принятие Европейским парламентом доклада с призывом ужесточить политику в отношении Российской Федерации является недружественным шагом.

Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Помимо этого, он отметил, что соответствующее решение Европарламента также является попыткой вмешаться во внутренние дела российской стороны и оказать давление на граждан государства.

«Решение Европарламента носит недружественный характер. Мы воспринимаем это как попытку вмешательства в наши внутренние дела и оказание давления на граждан, которые должны сделать свой выбор», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков прокомментировал доклад Европарламента о Российской Федерации. По словам представителя Кремля, утверждение документа с призывом пересмотреть отношения с Москвой вызывает сожаление.

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