Культуролог Пархоменко объяснил возникновение частных «космических инициатив»



Превращение околоземного пространства в «площадку» для ведения бизнеса выведет космическую отрасль на качественно иной уровень. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

2021 год был юбилейным для американской лунной программы «Аполлон», начавшейся в 1961 году. Однако после ее завершения интерес к космосу угас на долгие годы — даже более того, было развито мнение, что избыточность денежных трат, необходимых государствам на освоение космоса, себя не оправдывала, и деньги налогоплательщиков должны уходить прежде всего на их непосредственный «земной» быт.

«Но в последнее время состоялась вспышка частных космических инициатив, причем сейчас они наглядно реализуются одна за другой, — заявил Пархоменко. — Речь идет о так называемом «космическом туризме». Что сделало его таким популярным? И почему бизнесмены, которые решили заняться его организацией, столь фанатично преданы своему делу? Попробуем это исследовать».

По мнению эксперта, немалую роль в воспитании будущих «космомиллиардеров» — Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Бренсона — сыграла массовая культура, а именно — кинематограф, который, начиная с конца 70-х годов прошлого века, был «помешан» на космосе.

«И в этой парадигме интересно посмотреть, как менялось к нему отношение в кино, — заметил культуролог. — Многие помнят различные образы попадания людей в открытый космос. Например, как нам показывали, как люди буквально лопались, разрываемые внутренним давлением в вакууме — такой образ присутствовал в фильме «Чужая земля» 1981 года. В фильме «Вспомнить все», с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, герои, попавшие в безвоздушное пространство, тоже умирали мучительной смертью от перепада давления. В «Миссии на Марс» (2000 год) снявший шлем космонавт мгновенно замерз».

Однако, продолжил собеседник ФАН, в фильме Стэнли Кубрика «Космическая одиссея» уже был момент, когда человек пролетает в космическом вакууме без шлема, и это не несет для него летальных последствий.

«Забавный и примечательный случай подарил нам уже сравнительно недавний блокбастер «Стражи галактики» (2014 года), где была показана продолжительная сцена нахождения героев в открытом космосе. Во время нее один из них даже смог надеть свое устройство в виде шлема на голову другого. Тогда режиссера раскритиковали за уж слишком нереалистичную фантастику. Однако он предоставил данные из консультаций с учеными из НАСА, которые объяснили, что та самая сцена с научной точки зрения была вполне достоверной», — рассказал Пархоменко.

Кадр из фильма «Стражи Галактики» /

Этой небольшой ретроспективой эксперт хотел проиллюстрировать, как менялось отношение к космосу в массовой культуре: начиная от страха перед буквально мгновенной и неминуемой смертью до отношения к нему, «просто как к еще одной разновидности среды».

«Да — опасной в плане непригодности для выживания человека без дополнительных условий, как и, например, подводная среда, — заметил культуролог. — 11 июля, как мы помним, состоялся полет космоплана VSS Unity компании VirginGalactic с основателем компании Ричардом Брэнсоном на борту (полет был приурочен ко дню рождения Брэнсона, который должен был состояться через неделю). Затем 20 июля свой космический аппарат запустила компания BlueOrigin и вновь со своим основателем на борту — Джефом Безосом. BlueOrigin были позже, но взлетели выше! И вот 15 сентября свой космический полет с гражданскими лицами запустила компания SpaceX. В этот раз, согласно планам, космические туристы пробудут на борту аж трое суток. Высота полета данного корабля составляет 575 километров. У прошлых двух компаний-конкурентов высоты составляли 86 и 107 километров соответственно, причем пребывание на максимальных высотах исчислялось в минутах, а не днях».

Теперь же, продолжил собеседник ФАН, в течение трех дней всему миру предстоит наблюдать за свершением этого полета и «ждать его окончания, надеясь, что никаких форс-мажоров не произойдет».

«Уже третий раз менее чем за полгода нам пытаются продемонстрировать, что космос безопасен и что полеты туда в перспективе будут возможны почти для каждого. Тому же Ричарду Брэнсону, например, на момент его полета было 70 лет, а в состав команды аппарата NewShepard компании BlueOrigin входила женщина 82 лет от роду. Я вижу в этом явную демонстрацию доступности космических полетов для возрастных людей в плане здоровья и нагрузок. А участие в первых двух упомянутых ранее космических миссиях основателей осуществляющих их компаний должно продемонстрировать уверенность руководств в технической безопасности их мероприятий», — заявил Пархоменко.

Global Look Press / Britta Pedersen / dpa

По его словам, условным «лидером» туристического полета от SpaceX стал не Илон Маск, но другой значимый бизнесмен и миллиардер — основатель компании «Shift4Payments» Джаред Азексан.

«То есть, условно говоря, тоже человек, которому «есть что терять», — заметил эксперт. — Жизнь — это ценность для любого человека. Но согласитесь, когда ее ставят на кон миллиардеры, это воспринимается несколько по-особенному».

По словам культуролога, тот факт, что «сильные мира сего» вовлекаются в частную космическую гонку «настолько лично», достоин особого внимания.

«Может, они знают то, что недоступно простым смертным, и готовятся «сваливать»? — смеется собеседник ФАН.

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