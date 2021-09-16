Депутат Гутенев заявил, что отказ Польши от поставок «Газпрома» не ударит по России

Москва, 16 сентября. Отказ Польши от поставок российского газа компании «Газпром» никак не ударит по Москве, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев.

По словам парламентария, на мировом рынке российский газ является востребованным, о чем говорит скачок цен на ресурс. После отказа Польши от контракта с «Газпромом» произойдет лишь перераспределение среди других покупателей, что не нанесет России никакого урона. уверен депутат.

Вместо газа из РФ Варшава будет использовать ресурс из Норвегии по трубопроводу Baltic Pipe через территорию Дании. Цена на норвежский газ демократичнее, и в этом единственный плюс для Польши, говорит Гутенев.

«С точки зрения надежности Польша не выигрывает ничего. По ценообразованию тоже — контракты для долгосрочных клиентов у "Газпрома" очень выгодные», — рассказал депутат в разговоре с «Лентой.ру».

Польша многое теряет с уходом от поставок «Газпрома», но есть вероятность, что в будущем страна может занять более разумную позицию, уверен Гутенев. Россия же от приостановки газоснабжения Польши ничего не потеряет, ведь в Европе отмечена большая нехватка газа, поэтому контракты «Газпрому» обеспечены, заключил он.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа. В Сети такое решение высмеяли, ведь еще недавно Украина называла Россию «агрессором».