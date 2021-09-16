Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 19:47
19:46
Общество
Большинство людей верит только в факты, с которыми они согласны
19:44
Экономика
Минфин РФ предложил варианты повышения налога на прибыль для компаний
19:43
Армия
Российская военная база в Таджикистане получит 30 танков Т-72Б3М до конца 2021 года
19:43
Происшествия
Шиллер рассказал, почему Украина по указке Запада терроризирует российский Крым
19:40
Общество
Администрация Самары объяснила жителям, почему тепло в квартиры придет не сразу
19:40
Весь мир
Полиция Израиля перекрыла дороги из арабских районов Иерусалима в Старый Город
19:39
Общество
Глава ВОСВОД Александр Зуев рассказал об ошибках при спасении утопающих
19:38
Происшествия
Бездомные собаки атакуют жителей Краснодарского Гидростроя
19:37
Экономика
Эксперт по энергетике Фролов объяснил высокие цены на газ рыночной спекуляцией
19:34
Происшествия
Водитель BMW разбился насмерть при опрокидывании иномарки в кювет на Урале
Все новости

Депутат Гутенев заявил, что отказ Польши от поставок «Газпрома» не ударит по России

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 18:52
Политика
Депутат Гутенев заявил, что отказ Польши от поставок «Газпрома» не ударит по России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 16 сентября. Отказ Польши от поставок российского газа компании «Газпром» никак не ударит по Москве, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев.

По словам парламентария, на мировом рынке российский газ является востребованным, о чем говорит скачок цен на ресурс. После отказа Польши от контракта с «Газпромом» произойдет лишь перераспределение среди других покупателей, что не нанесет России никакого урона. уверен депутат.

Вместо газа из РФ Варшава будет использовать ресурс из Норвегии по трубопроводу Baltic Pipe через территорию Дании. Цена на норвежский газ демократичнее, и в этом единственный плюс для Польши, говорит Гутенев.

«С точки зрения надежности Польша не выигрывает ничего. По ценообразованию тоже — контракты для долгосрочных клиентов у "Газпрома" очень выгодные», — рассказал депутат в разговоре с «Лентой.ру».

Польша многое теряет с уходом от поставок «Газпрома», но есть вероятность, что в будущем страна может занять более разумную позицию, уверен Гутенев. Россия же от приостановки газоснабжения Польши ничего не потеряет, ведь в Европе отмечена большая нехватка газа, поэтому контракты «Газпрому» обеспечены, заключил он.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа. В Сети такое решение высмеяли, ведь еще недавно Украина называла Россию «агрессором».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутат Гутенев заявил, что отказ Польши от поставок «Газпрома» не ударит по России
польша госдума гутенев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru