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Дом защитника «Челси» Риса Джеймса ограбили в день матча Лиги чемпионов с «Зенитом»
Спорт
Дом защитника «Челси» Риса Джеймса ограбили в день матча Лиги чемпионов с «Зенитом»
Global Look Press  /  Mutsu Kawamori/AFLO

Лондон, 16 сентября. Футболист лондонского «Челси» Рис Джеймс сообщил, что его дом ограбили в день лигочемпионского матча против петербургского «Зенита».

Защитник лондонского клуба рассказал, что группа неизвестных злоумышленников пробралась в его дом и вынесла ценные вещи.

«Они совместными усилиями унесли в свой автомобиль тяжелый сейф, в котором были некоторые личные вещи. Я никогда не храню ювелирные украшения в доме, поэтому все, что хранилось в сейфе, — это мои медали за победу в Лиге чемпионов, Суперкубке и за второе место на прошедшем чемпионате Европы», — написал 21-летний футболист в своем Instagram-аккаунте.

Джеймс обратился к болельщикам «Челси» с просьбой идентифицировать злоумышленников, которые должны понести наказание. Он также отметил, что их найдут в любом случае, поскольку улик становится все больше.

Действующий победитель Лиги чемпионов во вторник в Лондоне в первом туре группового этапа турнира победил команду Сергея Семака с минимальным счетом 1:0. Джеймс провел на поле 90 минут.

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