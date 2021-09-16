Экологический урок провели для подмосковных школьников

Москва, 16 сентября. На экологическом онлайн-факультативе присутствовали ученики 580 школ региона. Темой интерактивного занятия стал раздельный сбор мусора. В уроке участвовало свыше 45 тысяч ребят. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На экологическом онлайн-занятии школьникам рассказали об основах сортировки отходов и правилах сдачи мусора на площадках «Мегабак». Полученные знания ученики смогли проверить в ходе специальной викторины.

Вопросам экологии в регионе уделяется повышенное внимание, поэтому и такое экопросвещение занимает важное место. Напомнили ребятам и об экопунктах, которые открываются в образовательных учреждениях Подмосковья.

Ранее ФАН рассказывал о первом экопункте, открывшемся во Владимире. Он начал работу в рамках проекта «Чистая Россия 2. 0».