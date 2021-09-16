Давид против Голиафа: Сальвадор спасает биткоин

Маленькая центральноамериканская страна легализовала изгнанную из Китая «криптовалюту номер один».

Еще в мае текущего года официальный Пекин, который успешно протестировал свой цифровой юань, озаботился расчисткой площадки для этого вида национальной валюты от его главного конкурента, биткоина. Надо сказать, что КНР была одним из главных мировых центров майнинга (производства. — Прим. ФАН) этой криптовалюты, поскольку необходимая для этого процесса дешевая электроэнергия из государственных сетей была, наряду с еще более дешевой рабочей силой, одной из главных опор для взлета китайской экономики и соответствующего повышения ее экспортного потенциала.

Но майнинговые фермы биткоинов, аккуратно оплачивая все счета, ничего на экспорт и для внутреннего рынка КНР не производили, прибылей и роста налогооблагаемой базы не показывали, то есть откровенно паразитировали на китайской инфраструктуре. И были терпимы разве что как один из механизмов дедолларизации китайской и мировой экономики во-первых, а также как полигон для практической отработки соответствующих технологий. Когда на этих направлениях был достигнут определенный прогресс, Китай нанес по «битку» мощный удар: Народный банк Китая опубликовал заявление, в котором говорилось, что цифровые токены нельзя использовать для оплаты товаров и услуг на территории страны. Более того, финансовым и платежным сервисам запрещалось указывать цены в криптовалютах, то есть огромный китайский рынок для них оказался практически закрыт. Тогда биткоин просел почти вдвое, с 58 957 долларов 8 мая до 31 572 долларов 17 июля. Сравнимые результаты показали и другие криптовалюты (альткоины).

В сентябре был нанесен второй удар — на этот раз под запрет попали майнинговые фермы, работающие на китайской территории. Теперь им предстояло — вместо привычных сезонных миграций с севера на юг КНР следом за дешевой энергией — выбрать новые маршруты, «эмиграции навсегда» из Поднебесной. Произошло это практически сразу после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) в третий раз перенесла, теперь — на 14 ноября (ранее аналогичные переносы состоялись 28 апреля и 16 июня), решение по заявке компании VanEck на запуск биткоин-ETF. Пока результатом стало незначительное, в пределах 10%, снижение курса биткоина и альткоинов.

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Столь скромная реакция связывается прежде всего с тем, что небольшая центральноамериканская страна Сальвадор (площадь — 21,4 тыс. км2, население — 6,5 млн человек) мгновенно заявила о том, что признает биткоин, наряду с долларом США, законным платежным средством на своей территории. Сальвадор принял соответствующий законопроект еще в июне, отведя три месяца на соответствующую перенастройку финансовой системы страны, но тогда эта мера никакого влияния на мировой криптовалютный рынок не оказала, поскольку население Сальвадора составляет 0,4% от китайского, и компенсировать потерю огромного числа потенциальных китайских потребителей оно никак не могло.

А вот выпадение на несколько месяцев 40% майнинговых мощностей появление в Сальвадоре первого в мире офшора нового типа, «биткоинового офшора», где можно легально переводить эту криптовалюту не только в другие криптовалюты (с чем легко справляются «электронные биржи» в других юрисдикциях), но и в доллар, а также, соответственно, в другие «традиционные» фиатные валюты, компенсирует, и даже с запасом. Сальвадор теперь — территория свободы — криптовалютной, разумеется. Надолго ли ему это позволят — сказать сложно, но прецедент уже создан.

И он явно свидетельствует о том, что за «детищем Сатоши Накамото» стоит вовсе не «анонимный гений» и сетевая структура единомышленников из всех стран мира, желающих освободить себя от «рабства у банкстеров», а достаточно мощный пул финансовых ТНК, в котором по определению не могут быть не задействованы такие гиганты, как «черная четверка» инвестфондов, состоящая из BlackRock Inc. (сумма управляемых активов — 9 трлн долларов), Vanguard Group (более 7 трлн), Fidelity Investments (около 5 трлн) и State Street (более 4 трлн), уже способная управлять политикой формально суверенных государств — хотя бы таких крошечных, как Сальвадор.

И то, что на межгосударственном уровне выглядит как поединок Давида-Сальвадора с Голиафом-Китаем, на финансовом уровне может выглядеть совершенно иначе. Такова реальность первой половины XXI столетия, и ее особенности необходимо учитывать.