Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 21:18
21:14
Общество
Как закрыть гештальт: девять главных вопросов эксперту
21:08
Общество
Соседи сообщили о странностях в квартире покойного Дмитрия Марьянова
21:06
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Колисниченко развеяла подозрения о воссоединении с мужем
21:05
Происшествия
ДТП с участием ПАЗа и КамАЗ унесло жизни трех человек под Калугой
21:02
Происшествия
Пенсионерка из Магнитогорска перевела мошенникам более 10 млн рублей
21:02
Весь мир
Турецкие фармацевты потребовали у властей погасить долг в 709 млн долларов
21:02
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала пережившую инсульт мать
21:00
Происшествия
Сбежавший из тюрьмы австралиец сдался полиции из-за желания обрести крышу над головой
20:59
Весь мир
ЛНА ликвидировала подконтрольного Франции замглавы чадских боевиков
20:58
Армия
Крейсер «Петр Великий» прибыл в пункт постоянного базирования после учений в Арктике
Все новости

Давид против Голиафа: Сальвадор спасает биткоин
Экономика
Давид против Голиафа: Сальвадор спасает биткоин
pexels.com  /  Alesia Kozik

Маленькая центральноамериканская страна легализовала изгнанную из Китая «криптовалюту номер один».

Еще в мае текущего года официальный Пекин, который успешно протестировал свой цифровой юань, озаботился расчисткой площадки для этого вида национальной валюты от его главного конкурента, биткоина. Надо сказать, что КНР была одним из главных мировых центров майнинга (производства. — Прим. ФАН) этой криптовалюты, поскольку необходимая для этого процесса дешевая электроэнергия из государственных сетей была, наряду с еще более дешевой рабочей силой, одной из главных опор для взлета китайской экономики и соответствующего повышения ее экспортного потенциала.

Но майнинговые фермы биткоинов, аккуратно оплачивая все счета, ничего на экспорт и для внутреннего рынка КНР не производили, прибылей и роста налогооблагаемой базы не показывали, то есть откровенно паразитировали на китайской инфраструктуре. И были терпимы разве что как один из механизмов дедолларизации китайской и мировой экономики во-первых, а также как полигон для практической отработки соответствующих технологий. Когда на этих направлениях был достигнут определенный прогресс, Китай нанес по «битку» мощный удар: Народный банк Китая опубликовал заявление, в котором говорилось, что цифровые токены нельзя использовать для оплаты товаров и услуг на территории страны. Более того, финансовым и платежным сервисам запрещалось указывать цены в криптовалютах, то есть огромный китайский рынок для них оказался практически закрыт. Тогда биткоин просел почти вдвое, с 58 957 долларов 8 мая до 31 572 долларов 17 июля. Сравнимые результаты показали и другие криптовалюты (альткоины).

В сентябре был нанесен второй удар — на этот раз под запрет попали майнинговые фермы, работающие на китайской территории. Теперь им предстояло — вместо привычных сезонных миграций с севера на юг КНР следом за дешевой энергией — выбрать новые маршруты, «эмиграции навсегда» из Поднебесной. Произошло это практически сразу после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) в третий раз перенесла, теперь — на 14 ноября (ранее аналогичные переносы состоялись 28 апреля и 16 июня), решение по заявке компании VanEck на запуск биткоин-ETF. Пока результатом стало незначительное, в пределах 10%, снижение курса биткоина и альткоинов.

Давид против Голиафа: Сальвадор спасает биткоин
pixabay.com  / Md Ashraful Islam

Столь скромная реакция связывается прежде всего с тем, что небольшая центральноамериканская страна Сальвадор (площадь — 21,4 тыс. км2, население — 6,5 млн человек) мгновенно заявила о том, что признает биткоин, наряду с долларом США, законным платежным средством на своей территории. Сальвадор принял соответствующий законопроект еще в июне, отведя три месяца на соответствующую перенастройку финансовой системы страны, но тогда эта мера никакого влияния на мировой криптовалютный рынок не оказала, поскольку население Сальвадора составляет 0,4% от китайского, и компенсировать потерю огромного числа потенциальных китайских потребителей оно никак не могло.

А вот выпадение на несколько месяцев 40% майнинговых мощностей появление в Сальвадоре первого в мире офшора нового типа, «биткоинового офшора», где можно легально переводить эту криптовалюту не только в другие криптовалюты (с чем легко справляются «электронные биржи» в других юрисдикциях), но и в доллар, а также, соответственно, в другие «традиционные» фиатные валюты, компенсирует, и даже с запасом. Сальвадор теперь — территория свободы — криптовалютной, разумеется. Надолго ли ему это позволят — сказать сложно, но прецедент уже создан.

И он явно свидетельствует о том, что за «детищем Сатоши Накамото» стоит вовсе не «анонимный гений» и сетевая структура единомышленников из всех стран мира, желающих освободить себя от «рабства у банкстеров», а достаточно мощный пул финансовых ТНК, в котором по определению не могут быть не задействованы такие гиганты, как «черная четверка» инвестфондов, состоящая из BlackRock Inc. (сумма управляемых активов — 9 трлн долларов), Vanguard Group (более 7 трлн), Fidelity Investments (около 5 трлн) и State Street (более 4 трлн), уже способная управлять политикой формально суверенных государств — хотя бы таких крошечных, как Сальвадор.

И то, что на межгосударственном уровне выглядит как поединок Давида-Сальвадора с Голиафом-Китаем, на финансовом уровне может выглядеть совершенно иначе. Такова реальность первой половины XXI столетия, и ее особенности необходимо учитывать.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Давид против Голиафа: Сальвадор спасает биткоин
китай криптовалюта биткоин майнинг сальвадор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru