Официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано прокомментировал появившуюся в ряде западных СМИ информацию о том, что в Мали могли прибыть около 1000 российских инструкторов для обучения местных сил безопасности.

Мы приняли к сведению информацию о возможном использовании сил «ЧВК Вагнер» в Мали. В принципе, это решение о сотрудничестве должно приниматься малийскими властями. – заявил господин Стано.

Он также заверил партнеров в том, что ЕС не будет сотрудничать с российскими специалистами.

Заявление Стано прозвучало на фоне скандалов, связанных с выводом из Мали французских военных после провала операции «Бархан». С 2013 года Париж не преуспел в выполнении своей основной задачи – борьбе с боевиками ИГ1(запрещенная в России террористическая организация) Французский контингент обвиняют в прикрытии наркотрафика и сговоре с террористическими группировками.

Сегодня социолог Максим Шугалей отметил, что заявление Эмманюэля Макрона о нейтрализации лидера местных радикалов вызывает у него вопросы.

«Всем известно, что Аднан Абу Валид аль-Сахрауи вел свою террористическую деятельность в регионе более десяти лет, был довольно публичной личностью и должен был уже давно стать главной мишенью французской военной операции» - заметил Шугалей.

1 Организация запрещена на территории РФ.