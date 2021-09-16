Татьяна Васильева уверена, что Ольга Богданова стала «заложницей» Стаса Садальского

Москва, 16 сентября. Актриса Татьяна Васильева объяснила, какие отношения связывают ее коллегу Станислава Садальского и артистку Ольгу Богданову. Звезда призналась, что порвала отношения с другом.

Актер Станислав Садальский долгие годы поддерживает дружбу с артисткой Ольгой Богдановой. Он неоднократно пытался добиться расположения подруги, но каждый раз сталкивался с отказом. Несмотря на это, Татьяна Васильева уверена, что ее коллега по шоу-бизнесу остается «заложницей» Садальского. Об этом артистка рассказала в программе «Судьба человека».

«С Садальским меня ничего не связывает, это все уже в прошлом. А Олечка стала его заложницей. Она очень преданный человек, который умеет сохранять отношения. Со Стасом Ольга прошла все», — отметила артистка.

Васильева призналась, что уже давно не поддерживает отношения с Садальским. Она попросила артиста поставить их общение на паузу и отдохнуть друг от друга. Несмотря на это, артистка уверена: она превосходно смотрится рядом со знаменитостью.

Недавно Ольга Богданова прокомментировала высказывания Елены Прокловой о насилии, которые спровоцировали скандал вокруг покойного режиссера Олега Табакова. Звезда призналась, что не удивилась откровениям артистки.