Расчленителю Соколову отказали в проведении новой психиатрической экспертизы

Санкт-Петербург, 16 сентября. Городской суд Санкт-Петербурга ответил отказом на требование назначить еще одну психиатрическую экспертизу историку Олегу Соколову, расчленившую свою любовницу-аспирантку.

Об этом стало известно после заседания суда, на котором рассматривалась апелляция по делу историка.

«Отказать в удовлетворении заявленного ходатайства о назначении повторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы и допроса эксперта», — говорится в судебном решении.

На проведении экспертизы настаивал адвокат Соколова Александр Торгашев. Однако представитель стороны потерпевшей заявила, что юрист не располагает необходимыми знаниями в области психиатрии и не может судить о качестве ранее проведенных экспертиз. Кроме того, она отметила, что после убийства историк пытался найти на карте места, которые считал подходящими для избавления от останков убитой девушки.

63-летнего доцента задержали в ноябре 2019 года после того, как он упал в петербургскую реку Мойку. При себе у него был рюкзак, внутри которого находились отрубленные женские руки и пистолет. При обыске в квартире у Соколова нашли расчлененное тело Анастасии Ещенко. Как оказалось, мужчина решился на убийство после того, как девушка предприняла очередную попытку разорвать с ним отношения.