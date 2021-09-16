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Расчленителю Соколову отказали в проведении новой психиатрической экспертизы

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 18:25
Происшествия
Расчленителю Соколову отказали в проведении новой психиатрической экспертизы
t.me/SPbGS  /  Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Санкт-Петербург, 16 сентября. Городской суд Санкт-Петербурга ответил отказом на требование назначить еще одну психиатрическую экспертизу историку Олегу Соколову, расчленившую свою любовницу-аспирантку.

Об этом стало известно после заседания суда, на котором рассматривалась апелляция по делу историка.

«Отказать в удовлетворении заявленного ходатайства о назначении повторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы и допроса эксперта», — говорится в судебном решении.

На проведении экспертизы настаивал адвокат Соколова Александр Торгашев. Однако представитель стороны потерпевшей заявила, что юрист не располагает необходимыми знаниями в области психиатрии и не может судить о качестве ранее проведенных экспертиз. Кроме того, она отметила, что после убийства историк пытался найти на карте места, которые считал подходящими для избавления от останков убитой девушки.

63-летнего доцента задержали в ноябре 2019 года после того, как он упал в петербургскую реку Мойку. При себе у него был рюкзак, внутри которого находились отрубленные женские руки и пистолет. При обыске в квартире у Соколова нашли расчлененное тело Анастасии Ещенко. Как оказалось, мужчина решился на убийство после того, как девушка предприняла очередную попытку разорвать с ним отношения.

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Все новости / Происшествия / Расчленителю Соколову отказали в проведении новой психиатрической экспертизы
соколов историк анастасия ещенко
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