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Французские болельщики не приехали в Москву на матч «Локомотив» — «Марсель»
Спорт
Французские болельщики не приехали в Москву на матч «Локомотив» — «Марсель»
wikipedia.org  /  Amirtei / CC BY-SA 3.0

Москва, 16 сентября. Болельщики французского «Марселя» не приехали в Москву на первый матч группового этапа Лиги Европы против «Локомотива». Об этом рассказали в пресс-службе бело-голубых.

Фанаты французского клуба не смогли добраться до российской столицы из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

«Наши фанаты остались дома, поскольку очень сложно было приехать на матч», — передает РИА Новости слова пресс-службы «Марселя».

Встреча группы Е пройдет в четверг на «РЖД Арене», старт игры — в 19:45 по московскому времени. По решению Роспотребнадзора, игру смогут посетить около восьми тысяч зрителей.

Накануне московский «Спартак» в рамках первого тура Лиги Европы на своем поле уступил польскому клубу «Легия». Красно-белые пропустили гол в компенсированное время (0:1). Лигу чемпионов представляет единственный российский клуб — петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в первом туре групповой стадии турнира проиграли лондонскому «Челси» (0:1).

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футбол локомотив марсель лига европы
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