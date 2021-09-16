Лидер «Юнармии» Нагорный принял присягу у 30 подростков в Центральном музее ВС РФ

Москва, 16 сентября. Торжественная церемония посвящения школьников района Москвы Митино в ряды «Юнармии» прошла в Центральном музее Вооруженных сил РФ. Присягу принимал лидер движения Никита Нагорный.

Отмечается, что в мероприятии также принял участие замначальника Главного штаба объединения Виктор Кауров. Нагорный поздравил около 30 подростков, которые стали юнармейцами.

«Те навыки, которые вы получите в рядах нашего движения, непременно пригодятся вам в жизни! Мы с вами хорошо понимаем, что несем ответственность за будущее нашей страны, и поэтому надо готовить себя прямо сейчас к служению Отечеству», — сказал он.

Кауров отметил гражданскую позицию руководства управления и служб «Юнармии», которые способствовали продвижению бренда организации. Он выразил уверенность, что движение способно дать молодежи отличное патриотическое воспитание и вырастить достойных членов общества.

Ранее сообщалось, что свыше 100 школьников с территории Западного военного округа стали участниками движения «Юнармия». Также юнармейцы из Москвы вспомнили время начала Великой Отечественной войны, передает «Царьград».