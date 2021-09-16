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Организаторы утвердили даты проведения экономического форума в Давосе

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 18:11
Экономика
Организаторы утвердили даты проведения экономического форума в Давосе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 сентября. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2022 году пройдет в Давосе с 17 по 21 января. Соответствующие даты огласили организаторы мероприятия.

ВЭФ является швейцарской неправительственной организацией, наиболее известной проведением ежегодных встреч в Давосе. На них приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры и журналисты.

Ежегодные встречи форума традиционно проходят в январе в Давосе. Однако в 2021 году из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничительных мер заседание было решено организовать в Сингапуре 17-20 августа.

Собрание состоится в очном формате. Оно станет первым мировым мероприятием в области лидерства, которое «определит повестку дня для устойчивого восстановления», говорится в сообщении организаторов.

Введение нового локдауна на фоне пандемии не планируется в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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