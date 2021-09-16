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Медики собираются вывести режиссера «Левиафана» Андрея Звягинцева из комы

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 18:18
Общество
Медики собираются вывести режиссера «Левиафана» Андрея Звягинцева из комы
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Берлин, 16 сентября. Врачи собираются вывести режиссера Андрея Звягинцева, двукратного номинанта на премию «Оскар», из медикаментозного сна, сообщил близкий к его семье источник.

По данным СМИ, Андрей Звягинцев уже месяц находится в одной из клиник Германии. Врачи ввели постановщика в искусственную кому и подключили к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом. Согласно диагнозу специалистов, легкие режиссера были поражены на 92%, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Источник, близкий к семье Звягинцева, объяснил ФАН, что постановщика давно ввели в искусственную кому. Медики планируют вскоре начать процедуру его вывода из этого состояния.

Впервые о заболевании постановщика стало известно в июле, тогда он проходил лечение в центре ФМБА. Звягинцев перешел в клинику «Давыдовского» прежде чем отправиться в Германию.

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здоровье режиссер звягинцев
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