Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 18:19
18:15
Весь мир
Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
18:13
Спорт
Французские болельщики не приехали в Москву на матч «Локомотив» — «Марсель»
18:10
Происшествия
Жительница Майкопа выложила в Сети интимные фото знакомой и попала под следствие
18:05
Армия
Лидер «Юнармии» Нагорный принял присягу у 30 подростков в Центральном музее ВС РФ
18:03
Экономика
Организаторы утвердили даты проведения экономического форума в Давосе
18:03
Происшествия
Аварийный дом частично обрушился на Ново-Вокзальной улице в Самаре
18:03
Общество
Медики собираются вывести режиссера «Левиафана» Андрея Звягинцева из комы
18:02
Общество
Минздрав России изучит совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа
18:00
Общество
Лидеру «Ночных волков» вручили паспорт гражданина ДНР
17:58
Политика
Как военный альянс AUKUS стал ударом в спину Франции
Все новости

Лидеру «Ночных волков» вручили паспорт гражданина ДНР
Общество
Лидеру «Ночных волков» вручили паспорт гражданина ДНР
пресс-служба клуба «Ночные волки»

Донецк, 16 сентября. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР президенту Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдастанову по прозвищу «Хирург».

Глава государства поблагодарил основателя и бессменного лидера «Ночных волков» за поддержку республик Донбасса. Он также поздравил Залдастанова с получением нового документа.

«Считаю абсолютно правильным, чтобы ты не просто считался другом Республики, а и имел паспорт Донецкой народной республики. С чем тебя и поздравляю», — добавил глава ДНР.

Лидер «Ночных волков» в свою очередь также выразил благодарность главе ДНР и отметил, что для него получение паспорта республики является значимым событием. Залдастанов заявил, что получая гражданство ДНР он еще раз присягает на верность России.

Как ранее сообщалось, организаторы отменили байк-шоу «Ночных волков» в Донбассе. Мероприятие не состоялось из-за ограничений по COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Лидеру «Ночных волков» вручили паспорт гражданина ДНР
днр ночные волки паспорт залдастанов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru