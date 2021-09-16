Лидеру «Ночных волков» вручили паспорт гражданина ДНР

Донецк, 16 сентября. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР президенту Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдастанову по прозвищу «Хирург».

Глава государства поблагодарил основателя и бессменного лидера «Ночных волков» за поддержку республик Донбасса. Он также поздравил Залдастанова с получением нового документа.

«Считаю абсолютно правильным, чтобы ты не просто считался другом Республики, а и имел паспорт Донецкой народной республики. С чем тебя и поздравляю», — добавил глава ДНР.

Лидер «Ночных волков» в свою очередь также выразил благодарность главе ДНР и отметил, что для него получение паспорта республики является значимым событием. Залдастанов заявил, что получая гражданство ДНР он еще раз присягает на верность России.

Как ранее сообщалось, организаторы отменили байк-шоу «Ночных волков» в Донбассе. Мероприятие не состоялось из-за ограничений по COVID-19.