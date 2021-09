Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины

Опасения сторонников правящей партии Аргентины оправдались: отложенные из-за ухудшения эпидемиологической ситуации выборы в парламент позволили оппозиции перегруппироваться и победить. Это событие стало своего рода социальным потрясением, которое затронуло все самые значимые сферы в жизни страны: от добровольной отставки кабинета министров — до роста акций аргентинских компаний на бирже Уолл-стрит.

Специальный корреспондент МФАН в Аргентине рассказывает об участниках и ходе первичных выборов, которые изменили расклад в аргентинской политике.

Так отозвалась о результатах голосования одна из наиболее ярких фигур оппозиции — Элиса Каррио, лидер партии «Гражданская коалиция» (Coalición Cívica ARI).

Партия Каррио входит в правоцентристский блок «Вместе за перемены» (Juntos por el Cambio), лицом которого до недавнего времени был экс-президент Маурисио Макри, а теперь его преемница и бывший губернатор провинции Буэнос-Айрес, Мария Эухения Видаль. «Венесуэльский путь» — это одна из главных «страшилок» оппозиции, которая опасается, что популизм правящей партии киршнеристов истощит экономику страны и «превратит Аргентину в Венесуэлу».

Всеобщие первичные парламентские выборы проходили в Аргентине в воскресенье 12 сентября с 8:00 до 18:00 часов. Проголосовали 22 765 590 человек — около 50% всего населения страны.

Оппозиция победила в 17 из 24 аргентинских провинций, в частности — на родине Нестора Киршнера провинции Санта-Крус, и в провинции Буэнос-Айрес, самой многочисленной и традиционно ориентированной на политику перонистов и киршнеристов. Для сравнения: всего лишь два года назад правительство Альберто Фернандеса и коалиции «Общий фронт» на выборах лидировало в 18 провинциях, получив 48% голосов.

Около 22 часов вечера, когда были обнародованы эти данные, президент Альберто Фернандес обратился к соотечественникам.

Прошедшие в воскресенье выборы, известные как PASO («Первичные, открытые, единовременные и обязательные») — генеральная репетиция выборов, которые ожидаются через два месяца.

Два миллиона предполагаемых избирателей еще не дошли до урн, и чтобы в ноябре они отдали свои голоса «Общему фронту», президент Фернандес объявил, что собирается сделать следующее: во-первых, «выходить в поле» и встречаться с избирателями лично. Во-вторых — «наполнить людям карманы деньгами». Именно эти стратегии он озвучил аргентинским средствам массовой информации.

А уже вечером 15 сентября подали в отставку ключевые фигуры кабинета министров правительства Аргентины. В их числе — Эдуардо де Педро (глава МВД), Хуан Кабандье (министр окружающей среды), Мартин Сория (министр юстиции), Паула Эспаньол (министр внешней торговли). Речь идет о соратниках вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер, и представителях «новой аргентинской политики», взращенной организацией «Ла Кампора».

Провал на первичных выборах и необходимость выправить ситуацию к ноябрю потребовали от коалиции «Общий фронт» немедленных действий: такими действиями и стал «ответ на народное недовольство» — массовая самозачистка государственного аппарата.

Жест получился довольно эффектный, однако, как известно, коней на переправе не меняют. Нет никаких гарантий, что новая и не обкатанная министерская команда сможет за оставшиеся два месяца разрешить проблемы Аргентины таким образом, чтобы народ снова пошел за «Общим фронтом».

По мнению аналитиков, объяснений происшедшему может быть два: бывшие единомышленники «сливают» президента Альберто Фернандеса в попытке сохранить позитивный имидж коалиции — или же коалиция отчаянно идет ко дну, об общем имидже уже не может быть и речи, и политики надеяться спастись с тонущего корабля вплавь и поодиночке.

Главным сюрпризом нынешних первичных выборов стал, несомненно, успех либертарианцев, уверенно занявших третье место — сразу после правящей коалиции. Наиболее очевидно предпочтения избирателей проявились в столичном округе: эксцентричный представитель блока «Свобода грядет!», экономист Хавьер Милеи получил 13,66% голосов.

В ходе избирательной кампании коалиции «Вместе за перемены» стал чрезвычайно популярен радикал Факундо Манес, нейрохирург: его слоган «сделать шаг» под модную музыку стал интернет-мемом.

Однако настоящей звездой оппозиции стала 33-летняя Синтия Фернандес — жена футболиста Дефедерико, актриса и любительница танго. Она баллотировалась в нижнюю палату аргентинского парламента от партии «Объединимся» (Unite), которая стала частью либерального блока «Свобода грядёт!»

Cinthia Fernández, pre-candidate for legislator in Argentina’s open primaries today, danced a hot tango in front of Congress to promote her defense of often neglected family issues including alimony rights of divorced/single mothers.

???????? @cinthifernandez pic.twitter.com/lfFVDpLbtE