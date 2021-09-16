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Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
Весь мир
Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
Федеральное агентство новостей  / 

Опасения сторонников правящей партии Аргентины оправдались: отложенные из-за ухудшения эпидемиологической ситуации выборы в парламент позволили оппозиции перегруппироваться и победить. Это событие стало своего рода социальным потрясением, которое затронуло все самые значимые сферы в жизни страны: от добровольной отставки кабинета министров — до роста акций аргентинских компаний на бирже Уолл-стрит.

Специальный корреспондент МФАН в Аргентине рассказывает об участниках и ходе первичных выборов, которые изменили расклад в аргентинской политике.

«В Венесуэлу мы уже не едем»

Так отозвалась о результатах голосования одна из наиболее ярких фигур оппозиции — Элиса Каррио, лидер партии «Гражданская коалиция» (Coalición Cívica ARI).

Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины  / 

Партия Каррио входит в правоцентристский блок «Вместе за перемены» (Juntos por el Cambio), лицом которого до недавнего времени был экс-президент Маурисио Макри, а теперь его преемница и бывший губернатор провинции Буэнос-Айрес, Мария Эухения Видаль. «Венесуэльский путь» — это одна из главных «страшилок» оппозиции, которая опасается, что популизм правящей партии киршнеристов истощит экономику страны и «превратит Аргентину в Венесуэлу».

Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
Федеральное агентство новостей  / Анна Новикова

Всеобщие первичные парламентские выборы проходили в Аргентине в воскресенье 12 сентября с 8:00 до 18:00 часов. Проголосовали 22 765 590 человек — около 50% всего населения страны.

Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
Федеральное агентство новостей  / Анна Новикова

Оппозиция победила в 17 из 24 аргентинских провинций, в частности — на родине Нестора Киршнера провинции Санта-Крус, и в провинции Буэнос-Айрес, самой многочисленной и традиционно ориентированной на политику перонистов и киршнеристов. Для сравнения: всего лишь два года назад правительство Альберто Фернандеса и коалиции «Общий фронт» на выборах лидировало в 18 провинциях, получив 48% голосов.

Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
Федеральное агентство новостей  / 

Около 22 часов вечера, когда были обнародованы эти данные, президент Альберто Фернандес обратился к соотечественникам.

«Мы все, собравшиеся здесь, желаем нашим согражданам счастья. Что-то у нас получилось хорошо, а что-то не очень. Но в ноябре мы должны победить, потому что страна в нас нуждается», — объявил глава государства и один из лидеров левоцентристской коалиции «Общий фронт».

Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
Prt Scr twitter.com  / @alferdez

Прошедшие в воскресенье выборы, известные как PASO («Первичные, открытые, единовременные и обязательные») — генеральная репетиция выборов, которые ожидаются через два месяца.

Два миллиона предполагаемых избирателей еще не дошли до урн, и чтобы в ноябре они отдали свои голоса «Общему фронту», президент Фернандес объявил, что собирается сделать следующее: во-первых, «выходить в поле» и встречаться с избирателями лично. Во-вторых — «наполнить людям карманы деньгами». Именно эти стратегии он озвучил аргентинским средствам массовой информации.

Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
Федеральное агентство новостей  / Анна Новикова

Тонущий корабль

А уже вечером 15 сентября подали в отставку ключевые фигуры кабинета министров правительства Аргентины. В их числе — Эдуардо де Педро (глава МВД), Хуан Кабандье (министр окружающей среды), Мартин Сория (министр юстиции), Паула Эспаньол (министр внешней торговли). Речь идет о соратниках вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер, и представителях «новой аргентинской политики», взращенной организацией «Ла Кампора».

Провал на первичных выборах и необходимость выправить ситуацию к ноябрю потребовали от коалиции «Общий фронт» немедленных действий: такими действиями и стал «ответ на народное недовольство» — массовая самозачистка государственного аппарата.

Жест получился довольно эффектный, однако, как известно, коней на переправе не меняют. Нет никаких гарантий, что новая и не обкатанная министерская команда сможет за оставшиеся два месяца разрешить проблемы Аргентины таким образом, чтобы народ снова пошел за «Общим фронтом».

Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
Федеральное агентство новостей  / 

По мнению аналитиков, объяснений происшедшему может быть два: бывшие единомышленники «сливают» президента Альберто Фернандеса в попытке сохранить позитивный имидж коалиции — или же коалиция отчаянно идет ко дну, об общем имидже уже не может быть и речи, и политики надеяться спастись с тонущего корабля вплавь и поодиночке.

Новые лица

Главным сюрпризом нынешних первичных выборов стал, несомненно, успех либертарианцев, уверенно занявших третье место — сразу после правящей коалиции. Наиболее очевидно предпочтения избирателей проявились в столичном округе: эксцентричный представитель блока «Свобода грядет!», экономист Хавьер Милеи получил 13,66% голосов.

Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
Федеральное агентство новостей  / 

В ходе избирательной кампании коалиции «Вместе за перемены» стал чрезвычайно популярен радикал Факундо Манес, нейрохирург: его слоган «сделать шаг» под модную музыку стал интернет-мемом.

Однако настоящей звездой оппозиции стала 33-летняя Синтия Фернандес — жена футболиста Дефедерико, актриса и любительница танго. Она баллотировалась в нижнюю палату аргентинского парламента от партии «Объединимся» (Unite), которая стала частью либерального блока «Свобода грядёт!»

Политический капитал партии Синтия застолбила, 21 сентября станцевав перед зданием Конгресса Аргентины в стрингах — несмотря на довольно прохладную погоду. Впрочем, настоящего успеха зажигательный танец ей не принес, и девушка не смогла занять место в парламенте.

Эхо Уолл-стрита

Утром в понедельник 13 сентября акции аргентинских корпораций в среднем подорожали на 15%. В основном речь идет о банках, однако акции государственной нефтяной компании YPF тоже подросли на 7%, а энергетической Central Puerto Nuevo — на 17%.

Эта ситуация полностью противоположна тому, что происходило в августе 2019 года, когда с серьезным перевесом победила правящая коалиция «Общий фронт» — тогда биржевые акции подешевели на 50%, доллар, наоборот, резко подорожал, а ожидаемые финансовые риски в Аргентине выросли.

Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
Федеральное агентство новостей  / Анна Новикова

Вероятнее всего, оптимизм инвесторов вызван тем, что до следующих выборов еще два года — и новый парламент будет работать все это время на основе более либеральной политики.

Для финансистов главным камнем преткновения аргентинской экономики по-прежнему остаются переговоры с МВФ и судьба кредита, по которому Аргентина пока что никак не может расплатиться.

Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
Федеральное агентство новостей  / 

Исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева озвучила возможность отсрочки выплат — при условии, что аргентинцы представят внятный план экономических трансформаций. Правящая коалиция «Общий фронт» в силу своих идеологических принципов подобный план создать просто не могла. Сейчас, когда состав парламента существенно поменялся, есть возможность, что экономисты, признающие потенциал и перспективы свободного рынка, сформулируют необходимую программу преобразований. Речь идет о мерах, довольно непопулярных в Аргентине: сокращении субсидий, либерализации долларового курса, сокращении бюджетного дефицита.

Администрация Фернандеса никогда не пошла бы на подобное — это противоречит ее базовым установкам. Проголосовавшие за оппозицию аргентинцы полагают, что колоритные персонажи, которые готовятся занять места в Национальном конгрессе, окажутся способными на решительные действия.

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