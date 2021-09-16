Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины

Опасения сторонников правящей партии Аргентины оправдались: отложенные из-за ухудшения эпидемиологической ситуации выборы в парламент позволили оппозиции перегруппироваться и победить. Это событие стало своего рода социальным потрясением, которое затронуло все самые значимые сферы в жизни страны: от добровольной отставки кабинета министров — до роста акций аргентинских компаний на бирже Уолл-стрит.

Специальный корреспондент МФАН в Аргентине рассказывает об участниках и ходе первичных выборов, которые изменили расклад в аргентинской политике.

«В Венесуэлу мы уже не едем»

Так отозвалась о результатах голосования одна из наиболее ярких фигур оппозиции — Элиса Каррио, лидер партии «Гражданская коалиция» (Coalición Cívica ARI).

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

Партия Каррио входит в правоцентристский блок «Вместе за перемены» (Juntos por el Cambio), лицом которого до недавнего времени был экс-президент Маурисио Макри, а теперь его преемница и бывший губернатор провинции Буэнос-Айрес, Мария Эухения Видаль. «Венесуэльский путь» — это одна из главных «страшилок» оппозиции, которая опасается, что популизм правящей партии киршнеристов истощит экономику страны и «превратит Аргентину в Венесуэлу».

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Всеобщие первичные парламентские выборы проходили в Аргентине в воскресенье 12 сентября с 8:00 до 18:00 часов. Проголосовали 22 765 590 человек — около 50% всего населения страны.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Оппозиция победила в 17 из 24 аргентинских провинций, в частности — на родине Нестора Киршнера провинции Санта-Крус, и в провинции Буэнос-Айрес, самой многочисленной и традиционно ориентированной на политику перонистов и киршнеристов. Для сравнения: всего лишь два года назад правительство Альберто Фернандеса и коалиции «Общий фронт» на выборах лидировало в 18 провинциях, получив 48% голосов.

Федеральное агентство новостей /

Около 22 часов вечера, когда были обнародованы эти данные, президент Альберто Фернандес обратился к соотечественникам.

«Мы все, собравшиеся здесь, желаем нашим согражданам счастья. Что-то у нас получилось хорошо, а что-то не очень. Но в ноябре мы должны победить, потому что страна в нас нуждается», — объявил глава государства и один из лидеров левоцентристской коалиции «Общий фронт».

Prt Scr twitter.com / @alferdez

Прошедшие в воскресенье выборы, известные как PASO («Первичные, открытые, единовременные и обязательные») — генеральная репетиция выборов, которые ожидаются через два месяца.

Два миллиона предполагаемых избирателей еще не дошли до урн, и чтобы в ноябре они отдали свои голоса «Общему фронту», президент Фернандес объявил, что собирается сделать следующее: во-первых, «выходить в поле» и встречаться с избирателями лично. Во-вторых — «наполнить людям карманы деньгами». Именно эти стратегии он озвучил аргентинским средствам массовой информации.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Тонущий корабль

А уже вечером 15 сентября подали в отставку ключевые фигуры кабинета министров правительства Аргентины. В их числе — Эдуардо де Педро (глава МВД), Хуан Кабандье (министр окружающей среды), Мартин Сория (министр юстиции), Паула Эспаньол (министр внешней торговли). Речь идет о соратниках вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер, и представителях «новой аргентинской политики», взращенной организацией «Ла Кампора».

Провал на первичных выборах и необходимость выправить ситуацию к ноябрю потребовали от коалиции «Общий фронт» немедленных действий: такими действиями и стал «ответ на народное недовольство» — массовая самозачистка государственного аппарата.

Жест получился довольно эффектный, однако, как известно, коней на переправе не меняют. Нет никаких гарантий, что новая и не обкатанная министерская команда сможет за оставшиеся два месяца разрешить проблемы Аргентины таким образом, чтобы народ снова пошел за «Общим фронтом».

Федеральное агентство новостей /

По мнению аналитиков, объяснений происшедшему может быть два: бывшие единомышленники «сливают» президента Альберто Фернандеса в попытке сохранить позитивный имидж коалиции — или же коалиция отчаянно идет ко дну, об общем имидже уже не может быть и речи, и политики надеяться спастись с тонущего корабля вплавь и поодиночке.

Новые лица

Главным сюрпризом нынешних первичных выборов стал, несомненно, успех либертарианцев, уверенно занявших третье место — сразу после правящей коалиции. Наиболее очевидно предпочтения избирателей проявились в столичном округе: эксцентричный представитель блока «Свобода грядет!», экономист Хавьер Милеи получил 13,66% голосов.

Федеральное агентство новостей /

В ходе избирательной кампании коалиции «Вместе за перемены» стал чрезвычайно популярен радикал Факундо Манес, нейрохирург: его слоган «сделать шаг» под модную музыку стал интернет-мемом.

Однако настоящей звездой оппозиции стала 33-летняя Синтия Фернандес — жена футболиста Дефедерико, актриса и любительница танго. Она баллотировалась в нижнюю палату аргентинского парламента от партии «Объединимся» (Unite), которая стала частью либерального блока «Свобода грядёт!»

Cinthia Fernández, pre-candidate for legislator in Argentina’s open primaries today, danced a hot tango in front of Congress to promote her defense of often neglected family issues including alimony rights of divorced/single mothers.

???????? @cinthifernandez pic.twitter.com/lfFVDpLbtE — Uki Goñi (@ukigoni) September 12, 2021

Политический капитал партии Синтия застолбила, 21 сентября станцевав перед зданием Конгресса Аргентины в стрингах — несмотря на довольно прохладную погоду. Впрочем, настоящего успеха зажигательный танец ей не принес, и девушка не смогла занять место в парламенте.

Эхо Уолл-стрита

Утром в понедельник 13 сентября акции аргентинских корпораций в среднем подорожали на 15%. В основном речь идет о банках, однако акции государственной нефтяной компании YPF тоже подросли на 7%, а энергетической Central Puerto Nuevo — на 17%.

Эта ситуация полностью противоположна тому, что происходило в августе 2019 года, когда с серьезным перевесом победила правящая коалиция «Общий фронт» — тогда биржевые акции подешевели на 50%, доллар, наоборот, резко подорожал, а ожидаемые финансовые риски в Аргентине выросли.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Вероятнее всего, оптимизм инвесторов вызван тем, что до следующих выборов еще два года — и новый парламент будет работать все это время на основе более либеральной политики.

Для финансистов главным камнем преткновения аргентинской экономики по-прежнему остаются переговоры с МВФ и судьба кредита, по которому Аргентина пока что никак не может расплатиться.

Федеральное агентство новостей /

Исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева озвучила возможность отсрочки выплат — при условии, что аргентинцы представят внятный план экономических трансформаций. Правящая коалиция «Общий фронт» в силу своих идеологических принципов подобный план создать просто не могла. Сейчас, когда состав парламента существенно поменялся, есть возможность, что экономисты, признающие потенциал и перспективы свободного рынка, сформулируют необходимую программу преобразований. Речь идет о мерах, довольно непопулярных в Аргентине: сокращении субсидий, либерализации долларового курса, сокращении бюджетного дефицита.

Администрация Фернандеса никогда не пошла бы на подобное — это противоречит ее базовым установкам. Проголосовавшие за оппозицию аргентинцы полагают, что колоритные персонажи, которые готовятся занять места в Национальном конгрессе, окажутся способными на решительные действия.