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Украинскому каналу «Интер» грозят штрафы за показ фильмов о мушкетерах и Шерлоке Холмсе
Политика
Украинскому каналу «Интер» грозят штрафы за показ фильмов о мушкетерах и Шерлоке Холмсе
Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Киев, 16 сентября. Каналу «Интер» грозит пятая по счету внеплановая проверка из-за трансляций советских классических фильмов о мушкетерах и Шерлоке Холмсе, сообщили в Нацсовете Украины по делам ТВ.

Поводом для проверки стало участие в шедеврах советского кинематографа таких артистов как Михаил Боярский и Никита Михалков. Все эти люди входят в черный список украинского минкульта. Трансляции произведений, созданных с их участием, запрещены по закону, а национальный регулятор может принять санкции в отношении нарушителей, вплоть до закрытия канала.

«Пятую в этом году проверку, вызванную показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, назначил 16 сентября Национальный совет ЧАО "Телеканал "Интер"". В период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано 9 таких кинематографических произведений», — подтвердили в Киеве.

По меньшей мере полторы дюжины артистов из черного списка Киева так или иначе попали в эфир «Интера» во время трансляций фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Офицеры», «Гостья из будущего» и других. Помимо Боярского и Михалкова, на украинском телевидении показывали таких «запрещенных» артистов как Олег Табаков, Наталья Варлей, Василий Лановой, Борис Клюев, а также Ирина Алферова, Валентина Талызина и Алиса Фрейндлих.

Антироссийская цензура развернулась не только на Украине, но и в странах коллективного Запада. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова призвала власти и спецслужбы Германии ответить за систематические притеснения российских журналистов под предлогом «защиты демократии».

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украина россия интер кино цензура
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