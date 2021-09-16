Как принц Уэльский и королева Елизавета пытаются спасти репутацию принца Эндрю

Москва, 16 сентября. Английские журналисты считают, что Ее Величество не будет отменять план принца Уэльского прятать своего брата от публичности из-за секс-скандала, произошедшего с его участием, пишет Marie Claire.

Напомним, ранее сообщалось, что принц Эндрю был отстранен от исполнения официальных обязанностей с подачи своего старшего брата. Но, как объяснили королевские эксперты, герцог Йоркский вскоре вернется к публичной жизни.

«Королева сказала, что этого не может быть. Она обожает Эндрю и наслаждается его компанией. Я думаю, что она не станет отвергать то, что говорит Чарльз», — указала королевский биограф Анджела Левин в одном из радио-интервью в эфире TalkRADIO.

По ее мнению, остальным членам королевской семьи не очень захочется этого.

«Несколько дней назад принц сказал, что ждал, когда все кончится», — сказала Левин.

По словам специалиста, поведение Эндрю доказывает, что он наивен и высокомерен, ведь никто этого не забыл. Накануне платинового юбилея королевы, возможно, Эндрю снова вернется к своим прямым обязанностям. Левин уверена, что Ее Величество намерена «вернуть к жизни» своего среднего сына, он является ее любимчиком. По мнению многих, именно это и сгубило принца, который рос с ощущением полной безнаказанности.

Сейчас в сети активно гуляет слух, что герцог Йоркский готов снова жениться на своей бывшей возлюбленной, которую когда-то предал. Некоторые обозреватели уверены, что таким образом Эндрю будет стараться восстановить свою репутацию семьянина на фоне иска Вирджинии Джеффри, которая обвиняет принца в ее изнасиловании, когда она была несовершеннолетней.

Принц Уэльский совершенно по-другому видит ситуацию. Братья никогда не были друзьями: у них разные интересы и взгляды на семью.

Сейчас известно, что наследный принц хочет сокращения монархии. Он уверен, что Виндзоры живут на королевские деньги и практически не делают ничего, что от них требуется.

Понятно одно: тактика Чарльза, направлена на полное отстранение брата от дворцовых дел. Его выступление после кончины герцога Йоркского было раскритиковано как при дворе, так и простым народом, так что и британцы не особенно буду радоваться его возвращению.

Ранее сообщалось, что накануне суда с домогательствами, принц Эндрю устроил вечеринку со стрельбой.