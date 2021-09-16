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Путин объявил благодарность сотрудникам лечебно-диагностического центра Минобороны РФ
Армия
Путин объявил благодарность сотрудникам лечебно-диагностического центра Минобороны РФ
pexels.com  /  Gustavo Fring

Москва, 16 сентября. Президент России Владимир Путин объявил благодарность персоналу 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны РФ за борьбу с пандемией COVID-19 и вклад в развитие медицины.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что благодарность начальнику учреждения, генерал-майору медицинской службы Константину Кувшинову вручил заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Отмечается, что коллектив медучреждения добился значительных успехов в области охраны здоровья личного состава ВС РФ и членов их семей, а также внес большой вклад в развитие отечественной медицины.

Стоит подчеркнуть, что лечебно-диагностический центр обслуживает более 90 тысяч человек, а количество посещений за год превышает миллион. Подразделения центра оснащены современным оборудованием для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что российские военные врачи были удостоены специальной медицинской премии «Призвание». Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин поблагодарил специалистов, работающих в условиях стихийных бедствий, катастроф и военных действий.

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