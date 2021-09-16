Бывшая жена Шоуа обвинила певца во лжи о собственной дочери

Москва, 16 сентября. Экс-супруга музыканта и бывшего солиста группы «Непара» Александра Шоуа Светлана обвинила певца во лжи о собственной дочери Майе.

Недавно артист пожаловался на дочь, которая якобы не желает с ним общаться, а лишь требует деньги. Такие слова больно задели мать девушки, бывшую жену певца. Она рассказала в беседе с корреспондентами NEWS.ru, что после знакомства с Шоуа в 1990-х годах сильно ему помогла. У артиста не было прописки, поэтому женщина убедила свою мать помочь певцу в получении гражданства и регистрации в столице.

Артист отдалился от супруги и подрастающей их общей дочери Майи как только стал популярен. Однако больше всего его бывшую жену оскорбило то, что спустя столько лет он решил оболгать девушку.

«Я читала интервью Саши о якобы «неблагодарной и меркантильной» дочери, и внутри все клокотало. Он лжет!» — резко высказала свое мнение экс-супруга артиста.

Она призналась, что не стала бы выносить семейные дела на всеобщее обозрение, к тому же из прошлого, однако поведение Шоуа не оставило ей выбора. Бывшая жена экс-солиста «Непары» не могла оставить просто так клевету певца в адрес родной дочери.