В Колумбии под угрозой наводнения оказалось полмиллиона человек

Богота, 16 сентября. В результате наводнения в колумбийском субрегионе Ла Мохана пострадали 180 тыс. человек. Наибольшим разрушениям подверглись 39 муниципалитетов в департаментах Антиокья, Боливар, Кордова и Сукре.

500 000 people at risk of flooding after La Mojana dam overflows, Colombia https://t.co/vqts3pj6WL #DamCollapse #LaMojana #Colombia #Sucre #Antioquia