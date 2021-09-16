Профессор Ершов объяснил, при каких анализах пациенту необходима госпитализация

Москва, 16 сентября. Какие показатели в анализах свидетельствуют о том, что пациенту необходимо обратиться к врачу, объяснил доктор медицинских наук, профессор Антон Ершов.

Наличие С-реактивного белка в крови на уровне десять миллиграммов на литр говорит о том, что человеку необходимо экстренно обратиться к врачу. Он является международно признанным показателем к госпитализации. Этот протеин в организме формируется в печени во время активного воспаления. Нормальным уровнем считается до пяти миллиграммов на литр, сообщает Life.ru.

Белок также появляется при инфекционных заболеваниях, травмах и хронических болезнях в острой стадии. Кроме того, протеин вырабатывается в организме при заражении коронавирусом. Высокий уровень вещества в крови свидетельствует о развитии цитокинового шторма, объяснил Ершов.

Глава медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович ранее рассказал, какие анализы нужно сдать до и после вакцинации от коронавирусной инфекции. Также он объяснил, какие показатели в результатах говорят о наличии антител к COVID-19.