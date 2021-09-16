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Развод Терешкович и Солнцева может быть хорошей редакторской работой Андрея Малахова
Шоу-бизнес
Развод Терешкович и Солнцева может быть хорошей редакторской работой Андрея Малахова
instagram.com  /  @solntcev

Супруга 40-летнего шоумена Гогена Солнцева 66-летняя Екатерина Терешкович решила разорвать отношения с мужем. По мнению известного шоумена, блогера Рустама Солнцева, их развод может быть хорошей редакторской работой телеведущего, журналиста Андрея Малахова. В разговоре с ФАН бывший участник «Дома-2» объяснил свою позицию.

Многие помнят прямые эфиры Малахова с участием неординарных супругов. Обычно включения сопровождались громкими заявлениями героев, скандалами и даже драками. По мнению Рустама Солнцева, в какой-то момент Екатерина Терешкович устала находиться в подвешенном состоянии, а отсутствие съемок привело к новому повороту в отношениях двух одиозных звезд.

«Эта же семья была жива только в эфирах у Андрея. Как семья они больше нигде не существовали. Даже в Instagram у Гогена. Я как-то ради интереса заходил туда. Все такое «выжженное поле», не понятно, о чем была эта история. Но в эфирах у Андрея эта семья вдруг демонстрировала нам какие-то невероятные эскапады и чувства. «Подстилка дьявола»! Чего стоит одно это определение этой старой, немощной женщины, к которой я отношусь с большой иронией и юмором, как и к самому Гогену», — говорит Рустам Солнцев.

Развод Терешкович и Солнцева может быть хорошей редакторской работой Андрея Малахова
instagram.com  / @rustamsolncev_

Однако, по мнению блогера, этим двум влюбленным стоило бы отдать должное.

«Я очень ценю ребят, потому что такими «петрушками» скакать — это должна быть большая выдержка», — отмечает собеседник ФАН.

Несмотря на все прошлые скандалы между Терешкович и Гогеном Солнцевым, впервые отношения пары оказались под угрозой распада.

«То что она (Екатерина Терешкович. — Прим. ФАН) заявила о разводе, скорее всего, это хорошая редакторская работа Андрея [Малахова], за что ему большое мерси. Если бы не Андрей, то мы бы о существовании этих людей не знали бы вовсе», — добавил шоумен Рустам Солнцев.

Ранее Гоген Солнцев рассказал о неадекватном поведении своей пожилой жены Екатерины Терешкович, которая сильно его покусала. Он объясняет подобную агрессию проявляющимся климаксом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Развод Терешкович и Солнцева может быть хорошей редакторской работой Андрея Малахова
рустам солнцев шоу-бизнес малахов терешкович гоген солнцев
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