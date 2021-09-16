«Боже, я умерла?»: женщина-стюард рассказала о реакции на извинения Роналду за удар мячом

Манчестер, 16 сентября. Женщина-стюард, в которую попал мячом нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед матчем Лиги чемпионов с «Янг Бойз», поделилась эмоциями.

Удар получился таким сильным, что женщина рухнула и ей понадобилась помощь коллег. Криштиану Роналду заметил, что что-то произошло, и подошел к пострадавшей, чтобы узнать о ее самочувствии. К счастью, стюард серьезных травм не получила. Роналду по окончании лигочемпионской игры презентовал ей свою футболку.

По словам пострадавшей, она моментально упала из-за сильного удара, а когда открыла глаза, то увидела португальскую звезду.

«Боже, я умерла?» — сказала она тогда.

Роналду мгновенно отреагировал и извинился перед ней.

«Нет, нет. Что случилось? Вы в порядке?» — передает слова женщины Daily Star.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «красные дьяволы» неожиданно проиграли клубу «Янг Бойз» (1:2) на своем поле. Роналду отметился забитым мячом. Первый гол после возвращения в Англию португалец забил в ворота «Ньюкасла» в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги.