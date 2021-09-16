Астрологи перечислили три знака зодиака, которым крупно повезет в сентябре

Москва, 16 сентября. Астрологи считают, что в сентябре представители трех знаков зодиака станут любимчиками Фортуны и смогут поймать удачу за хвост.

Удача в карьере и личной жизни ожидает Раков. Представители этого знака получат выгодные контракты, а также смогут провести удачные сделки. Астрологи не исключают, что возможно и заключение брака.

Девы смогут наладить отношения в коллективе, а также получить прибавку к зарплате или премию. Кроме того, для таких людей пришло время сделать то, о чем они давно мечтали. Третьим знаком зодиака стали Весы.

«Весам повезет в творчестве и личной жизни, возможен выигрыш в лотерею. В этом месяце они смогут заниматься любимым делом и даже получать доход от инвестирования», — предупредили астрологи.

Знаменитый российский астролог Павел Глоба ранее назвал четыре знака зодиака, жизнь которых изменится в октябре. Например, Тельцов ждет грандиозная удача, а у Дев появятся новые возможности для реализации задуманного.