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«Укроборонпром» сообщил о поставке новой системы «Верба» в ВСУ

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 17:42
Армия
«Укроборонпром» сообщил о поставке новой системы «Верба» в ВСУ
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Киев, 16 сентября. Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новую реактивную систему залпового огня БМ-21У «Верба», сообщили в государственном концерне «Укроборонпром».

Отмечается, что современная украинская РСЗО является модернизацией советской машины «Град». В ходе усовершенствования система сменила традиционное шасси «Урал» на КрАЗ, а также автоматизировала ряд функций, которые раньше требовалось выполнять вручную. Кроме этого, расчет может прицеливаться, вести управление огнем и перезаряжать установку в автоматическом режиме благодаря современным цифровым системам.

«Верба», как и ее предшественница, вооружена 40 реактивными снарядами калибра 122 мм. В «Укроборонпроме» отметили, что после модернизации перезарядка РСЗО занимает всего десять минут. Максимальная дальность поражения целей машины составляет 40 км.

Ранее сообщалось, что ВСУ провели испытания нового реактивного снаряда «Тайфун-1» калибра 122 мм. Помимо этого, источники американского издания Politico в Конгрессе США сообщили о планах предоставить Украине систему ПРО «Железный купол», передает «Царьград».

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