Глава ЦБ сравнила долю семей с ипотекой в России и других странах

Москва, 16 сентября. Россия приблизилась к пределу роста ипотеки по соотношению доли семей с ней и среднего уровня располагаемых доходов, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Она рассказала РБК, что недавно изучила статистику по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего размера доходов и сделала вывод о приближении России к пределу. По словам Набиуллиной, ипотека должна расти вместе с доходами населения.

«Ипотека — это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей», — объяснила глава ЦБ.

По оценке регулятора, темпы роста ипотеки в 2021 году превысят 21%. Однако в ближайшее время ажиотажный спрос на жилищные кредиты в России пройдет, прогнозирует Набиуллина. Она добавила, что цены на жилую недвижимость не снизятся, но в отдельных регионах можно будет наблюдать стабилизацию рынка.

Ипотека остается элитарным продуктом, формирующим ожидания роста цен на недвижимость, ранее заявил экономист Константин Ордов. Он также объяснил, как отреагирует рынок жилья на снижение спроса в связи с изменением параметров льготных ипотечных программ.