Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 18:18
18:15
Весь мир
Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
18:13
Спорт
Французские болельщики не приехали в Москву на матч «Локомотив» — «Марсель»
18:10
Происшествия
Жительница Майкопа выложила в Сети интимные фото знакомой и попала под следствие
18:05
Армия
Лидер «Юнармии» Нагорный принял присягу у 30 подростков в Центральном музее ВС РФ
18:03
Экономика
Организаторы утвердили даты проведения экономического форума в Давосе
18:03
Происшествия
Аварийный дом частично обрушился на Ново-Вокзальной улице в Самаре
18:03
Общество
Режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев введен в кому
18:02
Общество
Минздрав России изучит совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа
18:00
Общество
Лидеру «Ночных волков» вручили паспорт гражданина ДНР
17:58
Политика
Как военный альянс AUKUS стал ударом в спину Франции
Все новости

Глава ЦБ сравнила долю семей с ипотекой в России и других странах
Экономика
Глава ЦБ сравнила долю семей с ипотекой в России и других странах
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 16 сентября. Россия приблизилась к пределу роста ипотеки по соотношению доли семей с ней и среднего уровня располагаемых доходов, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Она рассказала РБК, что недавно изучила статистику по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего размера доходов и сделала вывод о приближении России к пределу. По словам Набиуллиной, ипотека должна расти вместе с доходами населения.

«Ипотека — это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей», — объяснила глава ЦБ.

По оценке регулятора, темпы роста ипотеки в 2021 году превысят 21%. Однако в ближайшее время ажиотажный спрос на жилищные кредиты в России пройдет, прогнозирует Набиуллина. Она добавила, что цены на жилую недвижимость не снизятся, но в отдельных регионах можно будет наблюдать стабилизацию рынка.

Ипотека остается элитарным продуктом, формирующим ожидания роста цен на недвижимость, ранее заявил экономист Константин Ордов. Он также объяснил, как отреагирует рынок жилья на снижение спроса в связи с изменением параметров льготных ипотечных программ.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Глава ЦБ сравнила долю семей с ипотекой в России и других странах
набиуллина ипотека жилье центробанк рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru