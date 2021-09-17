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Медиацентр «Выборы 2021» начинает работу в Петербурге
Общество
Медиацентр «Выборы 2021» начинает работу в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / 

Ровно в восемь утра в Петербурге открылись избирательные участки. Готовится начать работу медиацентр «Выборы 2021 Санкт-Петербург» в легендарном Доме журналиста на Невском проспекте. Для начала трансляции все готово. Как говорится, камеры заряжены, рабочие места для журналистов подготовлены, в том числе компьютеризированные, с интернетом и подключениями тоже все в порядке. Активно помогают волонтеры.

Сразу отметим, меры предосторожности в связи с опасностью коронавирусной инфекции соблюдаются — всем, кто забывает о масках, делают замечания. Официально медиацентр начнет работу в 11:00, а итоги работы первого дня голосования будут подводиться в 21:00 по московскому времени. И так все три дня, после которых в пресс-центре начнется «Ночь выборов», которую назвали «Время избранных» — депутатов, которых народ изберет в VIII созыв Госдумы.

Обо всем, что будет происходить в медиацентре, ФАН своевременно будет информировать читателей.

Медиацентр «Выборы 2021» начинает работу в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / 

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петербург выборы-2021
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