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Евросоюз поставил Украину и Зеленского на место
Политика
Евросоюз поставил Украину и Зеленского на место
Федеральное агентство новостей  / 

Заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд подтвердило, что украинцев в Евросоюз не возьмут. На днях она рассказала, какой путь ждет Украину в ЕС. Подробнее рассказывает издание «Русские Онлайн».

«Все прогнозы базируются на предыдущем опыте. К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Украина [находится] на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения», — пояснила она.

Расценить это можно как «красную карточку» для Украины по вступлению в Евросоюз. Понятно, что большие игроки не могли сделать такого громкого заявления. Зато все можно было списать на Таллин. Дальше, вероятнее всего, другие страны Восточной Европы будут также следовать заданному курсу. В Киеве же продолжат внушать гражданам, что «печальное далеко».

Западные политики устали от непрерывной лжи о «российской агрессии», которую пытается навязать им украинское руководство. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Олег Матвейчев.

«Министр обороны Украины вел свою мантру о том, что «Украина защищает Европу от русских орд». Когда они это говорят по собственному телевидению, понятно, что какие-то местные рагули это все впитывают. Но, когда это говорится иностранным журналистам, а тем более Меркель или Байдену, возникает альтернатива — «нас держат за полных идиотов», потому что они прекрасно понимают силу украинской армии и что никто на них не нападает. А если бы напал, дело кончилось бы через три дня. Европейцы больше верят в НАТО, а уж точно не в Украину. Это просто оскорбление для Меркель и Макрона — слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, которую они им пропихивают на полном серьезе», — заключил Матвейчев.

Ранее главнокомандующий ВСУ заявил, что украинская армия должна готовиться к ведению наступательных действий на неподконтрольные правительству территории.

ФАН рассказывал о том, что Украина попала в «газовый котел» из-за ненависти к России.

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