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Педиатр Мария Ревнова посоветовала, что делать перед прививкой от гриппа ребенку
Общество
Педиатр Мария Ревнова посоветовала, что делать перед прививкой от гриппа ребенку
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Осенью вместе с похолоданием традиционно наступает сезон респираторных вирусных заболеваний, соседствующих с продолжающейся пандемией COVID-19. Как напоминает Роспотребнадзор, обе инфекции — и грипп, и коронавирус — могут протекать в схожей манере: от отсутствия симптомов или легкой формы до довольно тяжелого заболевания.

В группе риска сейчас, очевидно, находятся дети школьного возраста, для которых учебный год стартовал в обычном (очном) формате. Как родителям отличить симптоматику болезней и уберечь здоровье ребенка в опасный период, ФАН спросил у врача-педиатра и профессора Педиатрического университета Марии Ревновой.

«Вообще никак не отличить. Ковид может протекать и без температуры, и без симптомов, и с легким насморком, и с легкой болью в горле, и с сильным насморком, и сильной болью. Обоняние у детей не теряется, только в крайне редких случаях. То есть тут вообще не отличить. <…> Может быть при ковиде и температура 39 градусов, но он по-разному течет. Мы на всякий случай всем с ОРВИ делаем ПЦР-тест — это сейчас входит в требования. Но закономерности нет вообще никакой», — говорит доктор.

Педиатр Мария Ревнова посоветовала, что делать перед прививкой от гриппа ребенку
Altamedica.com.ua  / 

Ребенок может ходить в школу и физически чувствовать себя хорошо, но при этом в его организме может спокойно развиваться COVID-19. В таком случае мерами профилактики будут оставаться уже привычные средства: ношение защитных масок и регулярное мытье или обработка рук антисептиком. В качестве же профилактики заболеваний простудой и гриппом можно сделать детям сезонную прививку, чтобы уберечь иммунитет.

«Но я бы на всякий случай перед прививкой от гриппа сделала ПЦР-тест, потому что не надо, чтобы прививка от гриппа легла на ковид. Пожалуй, единственная рекомендация — это делать [ребенку] ПЦР перед любой прививкой», — рекомендует Мария Ревнова.

В завершение педиатр настоятельно советует родителям не водить детей в места массового скопления людей. Дело в том, что учебный класс ребенка представляет собой закрытый микроколлектив, к атмосфере которого детский организм привык. А вот развлекательные центры, кино и театры станут лишь стрессовым фактором для здоровья всей семьи, поэтому от их посещения лучше на время отказаться.

Ранее врач-педиатр Мария Ревнова подробно рассказала, как укрепить здоровье ребенка-школьника. Одним из проверенных годами методов она назвала мягкое закаливание организма с помощью воды низких температур.

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