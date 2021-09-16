Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 17 сентября

Москва, 16 сентября. Курс рубля укрепил свои позиции по отношению к основным иностранным валютам. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Американская валюта подешевела на 41,91 копейки и составила 72,43 рубля за доллар. Стоимость евро опустилась на 70,52 копейки, до 85,36 рубля за единицу.

На старте торгов Московской биржи курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 2,5 копейки и достиг 72,30 рубля. Биржевая стоимость европейской валюты при этом осталась неизменной и закрепилась на уровне 85,37 рубля за евро.

Рубль впервые за пять лет попала в топ-20 популярных валют мира. Об этом свидетельствуют данные кредитной организации SWIFT. Последний раз российская нацвалюта попадала в этот рейтинг в декабре 2016 года.