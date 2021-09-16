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Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 17 сентября
Экономика
Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 17 сентября
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 сентября. Курс рубля укрепил свои позиции по отношению к основным иностранным валютам. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Американская валюта подешевела на 41,91 копейки и составила 72,43 рубля за доллар. Стоимость евро опустилась на 70,52 копейки, до 85,36 рубля за единицу.

На старте торгов Московской биржи курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 2,5 копейки и достиг 72,30 рубля. Биржевая стоимость европейской валюты при этом осталась неизменной и закрепилась на уровне 85,37 рубля за евро.

Рубль впервые за пять лет попала в топ-20 популярных валют мира. Об этом свидетельствуют данные кредитной организации SWIFT. Последний раз российская нацвалюта попадала в этот рейтинг в декабре 2016 года.

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